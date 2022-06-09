الأزهري: النبي أقسم أنه ليس خائفا على الأمة الإسلامية من الشرك بعده

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّي بين أيديكم فرطٌ لكم، وأنا شهيدٌ عليكم؛ وإِنَّ موعدَكم الحوضُ، وإِنَّي واللهِ لَأَنظُرُ إلى حوضي الآنَ، وإِنَّي قد أُعْطيتُ مفاتيحَ خزائِنِ الأرضِ، وإِنَّي واللهِ ما أخافُ عليكم أنْ تُشْرِكوا بعدي، ولكني أخافُ عليكم الدنيا أنْ تَنَافَسُوا فيها».

الأزهري: النبي كان يخشي على أتباعه من انشغالهم بالدنيا

وأضاف «الأزهري»، خلال لقائه ببرنامج «الحق المبين»، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «dmc»، أن معنى الحديث الشريف هو أن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كان يخشى على المسلمين من الدنيا وأمورها وانشغالهم بها، كقسوة القلب، والكبر، واللهو والانفتاح، والغفلة، حيث إن كل تلك العوامل ستنحرف بالإنسان من الجدية والحضارة والاستقامة إلى ما دون ذلك.

الأزهري: الشرك لا يطرق أمته من بعده

وأشار إلى أن هناك قسم من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بأن الشرك لا يطرق باب أمته من بعده، وهو أمر من الثوابت بأن هناك ضوابط قد منّ الله على أمة سيدنا محمد بها، وبها عصم أمة النبي الكريم.

وفي إطار آخر، أوضح مستشار رئيس الجمهورية، أن النبي صلي الله عليه وسلم كان الرحمة الكبرى التي أرسلها الله سبحانه وتعالي للعالمين، وكان له الكثير من الشمائل والمكارم النبوية التي دائما ما نقتدي بها، ونعمل على التحلي بها في حياتنا ومعاملاتنا مع الجميع.