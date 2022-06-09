سامي مغاوري: فيلم «شنطة حمزة» تسبب في كسر قدمي.. «قعدت في الجبس 3 شهور»

استعاد الفنان سامي مغاوري، ذكرياته مع فيلم «شنطة حمزة» بطولة الفنان حمادة هلال، والذي عُرض عام 2017، حيث تعرض لإصابات بالغة في كواليس أحد المشاهد، وتسببت في كسر قدميه.

صورت مشهد 7 مرات في عز الحر

وقال سامي مغاوري، في بث مباشر بصحبة نجله «كريم» على موقع «تيك توك»، إنّ المشهد الخاص بدفعه من سيارة الإسعاف على الجزء الأمامي على إحدى السيارات، كان صعبًا جدًا، وجرى إعادة تصويره أكثر من 7 مرات، بسبب رغبة المُنتج في تصويره من زوايا مختلفة.

وأضاف سامي مغاوري، «كنا بنصور في عز الحر، لدرجة إنك ممكن تسلق بيضة أو تسخن العيش على الكبوت، وكنت بترمي على الكبوت في عز الشمس، ولكن كنا بنحط قماشة خفيفة عشان نخفف صعوبة الحرارة»، متابعًا: «فجأة وقعت على الأسفلت بشكلٍ خاطئ ما تسبب في كسر قدمي».

وضعت رجلي في الجبس لمدة 3 شهور

وأشار إلى أنه تحامل على نفسه، ولم يتوجه إلى المستشفى آنذاك، لارتباطه بتصوير مسلسل آخر في منطقة بعيدة بالقرب من طريق الواحات، قائلًا: «سوقت العربية بنفسي، وده تسبب في تورم قدمي، وبعد ما خلصت روحت المستشفى، ووضعت رجلي في الجبس لمدة 3 شهور في البيت».

وتدور أحداث فيلم شنطة حمزة، حول تدور أحداث الفيلم حول «حمادة هلال» النصاب المحترف، الذي يقع في حب فتاة قوية الشخصية كانت تعمل هي الأخرى مع إحدى العصابات المشهورة بالنصب، فما الذي سيحدث؟.

فيلم شنطة حمزة، من بطولة حمادة هلال، وسامي مغاوري، وأحمد فتحي، ويسرا اللوزي، ومحمد ثروت، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج أكرم فاروق.