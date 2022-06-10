مؤسس «سوشيال ووتشر»: سعداء بتكريمنا من الأمم المتحدة

قال أحمد العيسى، مؤسس مشروع «سوشال ووتشر»، إن الأمم المتحدة كرمتهم، ومشروعهم عبارة عن منصة مختصة بتحليل الرأي العام الحقيقي، وتمكنت من خلال البرمجيات من استبعاد الحسابات الوهمية المزيفة التي تعمل للتشويش على الرأي العام، وأثنى الاتحاد الدولي للاتصالات على المشروع.

تلقي 1000 مشروع

وأضاف «العيسى» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الأمم المتحدة استعرضت 1000 مشروع، ويقدم الاتحاد الدولي للاتصالات جوائز باستمرار ويتم التصويت على المشاريع خلال 45 يومًا وتختار اللجنة أعلى 20 مشروع حصل على الأصوات، ثم يجريى اختيار الأفضل.

عدد المصوتين حول العالم

وأوضح مؤسس مشروع سوشال ووتشر، أن عدد المصوتين للجائزة في هذا العام بلغ مليون و300 ألف شخص من مختلف دول العالم، وتشكلت لجنة مهنية لاختيار الجوائز وحصل الشمروع على أهم 5 مشاريع للاتصالات الأفضل على مستوى العالم، مبينًا أنه يأمل الحصول على مراكز متقدمة في المستقبل، مؤكدًا أن أهمية الجائزة في إيضاح الحقيقة للرأي العام، وكشف الحسابات الآلية أو الوهمية التي تؤثر على الدول والشركات، لافتًا إلى أن هذه الحسابات هدفها التشويش والتأثير، وبث كثير من السلبية وعانت منها مصر والكويت وعدد كبير من الدول حول العالم، مشددًا أن الشركة تمكنت من تحييد كل الحسابات الآلية والتركيز على الحسابات الحقيقية.