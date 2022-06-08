الأم المتحدة: فرار 7 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء الحرب

فر أكثر من سبعة ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية للقوات الروسية في 24 فبراير الماضي، وفقًا لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وأظهرت الأرقام المنشورة اليوم، أن إجمالي 7023559 عبورًا حدوديًا تم تسجيلها منذ بدء الغزو الروسي بحسب ما نشرت صحيفة الجارديان البريطانية.

ومن جانبها، قالت رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمم على الدخول في التاريخ الروسي جنبًا إلى جنب مع ستالين وبيتر الأكبر.

اجتماعات تيموشينكو مع بوتين

وعقدت تيموشينكو، زعيمة الثورة البرتقالية عام 2004، رئيس الوزراء لدورتين، عدة اجتماعات فردية مع بوتين.

كما أجرت في عام 2009، مفاوضات مع بوتين، رئيس الوزراء آنذاك، بعد قطعه إمدادات الغاز عن أوكرانيا.

وأضافت أن بوتين كان حذرًا دائمًا فيما يقوله، وكان دائمًا يشك في التسجيل له على حد قولها.

وتابعت تيموشينكو، أن طموحات بوتين تجاوزت الاستيلاء على الأراضي الأوكرانية، والإطاحة بحكومتها الموالية للغرب والناتو.

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وقالت إن هدف بوتين الجيوسياسي كان الاستيلاء على بيلاروسيا وجورجيا ومولدوفا أيضًا، والسيطرة على وسط وشرق أوروبا بما في ذلك دول البلطيق، مثلما فعلت موسكو في العهد السوفيتي.

وبدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.