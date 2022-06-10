رابط وخطوات تسجيل الطلبات في لجنة العفو الرئاسي وطرق تقديم الأسماء

ما زال الحديث عن لجنة العفو الرئاسية التي دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى إعادة تفعيلها يلقى صداه، ويتساءل الكثيرون عن كيفية تقديم طلبات لأسرهم وذويهم، لتقديم الأسماء إلى اللجنة، والحصول على الإفراج بعدما بدأت اللجنة عملية الفحص للحالات لمعرفة مدى توافر شروط العفو الرئاسي عليها.

وخصصت اللجنة رابطًا لتسجيل الأسماء في لجنة العفو الرئاسية التي تم تفعيلها وتشكيلها من النائب محمد عبدالعزيز كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق، والنائب طارق الخولي، والمحامي طارق العوضي، وكريم السقا.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» رابط التسجيل في لجنة العفو الرئاسي بعد الإفراج عن بعض المحبوسين خلال الفترة الماضية ومازالت اللجنة تلقى عملها.

رابط التسجيل في لجنة العفو الرئاسي

ويمكن تسجيل الطلبات في لجنة العفو الرئاسي من خلال الضغط هنا.

خطوات تقديم الأسماء للجنة العفو الرئاسي

1 الدخول على الرابط ثم كتابة الاسم رباعي للشخص المطلوب فحص موقفه.

2- كتابة الرقم القومي للشخص المطلوب العفو عنه.

3- تسجيل رقم القضية.

4- اختيار المحافظة التابع لها الشخص المرغوب في فحص موقفه.

ثم يتم كتابة بيانات الشخص الذي يقوم بملئ البيانات وتقديم الطلب أبرزها:

1- الاسم رباعي.

2- الرقم القومي.

3- رقم الهاتف.

4- البريد الإلكتروني.

وفي نهاية تلك الخطوات يتم الضغط على خيار إرسال الطلب.

كما يمكن تقديم الطلبات وملء استمارة طلب العفو الرئاسي، من خلال الطرق التالية:

- من خلال البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ.

- لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان.

- أعضاء لجنة العفو الرئاسي.

يذكر أن حفل افطار الأسرة المصرية، الذي انعقد في نهاية شهر رمضان الماضي، شهد العديد من القرارات الهامة، أهمها تفعيل لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن الشباب المحبوسين بشرط عدم تورطهم في إراقة دماء أو عنف، فضلًا عن تضمن مهام لجنة العفو الرئاسي بحث حالات الغارمين والغارمات أيضًا.