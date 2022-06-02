عاجل.. لجنة العفو الرئاسي تعلن إنهاء إجراءات الإفراج عن 5 أسماء جدد

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، عن انتهاء إجراءات الإفراج عن 5 من المحبوسين، ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعوته إلى إجراء حوار وطني.

وكتب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه جاري الانتهاء من إجراءات الإفراج عن «خلود سعيد، حسين خميس شبل مبروك، عبد الرحمن موكا، علاء عصام رمضان، ومحمد محي الدين محمد».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قراراً جمهورياً، أمس الأربعاء بالعفو عن المهندس يحي حسين عبد الهادي.