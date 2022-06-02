لجنة العفو الرئاسي تعلن إخلاء سبيل 5 جدد من المحبوسين احتياطيا (صور)

نشر النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسية، صورا لمن صدر في حقهم قرار بالإفراج اليوم، بناء على توصيات اللجنة.

وقال «الخولي»، عبر حسابه الرسمي، إن هذه الصور من إتمام الإفراج عن مجموعة اليوم.

أسماء المفرج عنهم

كان عضو لجنة العفو الرئاسي، أعلن صباح اليوم، أنه جرى الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيل 5 أشخاص جدد من المحبوسين احتياطيًا، وهم:

- خلود سعيد.

ـ حسين خميس شبل مبروك.

ـ عبد الرحمن موكا.

ـ علاء عصام رمضان.

ـ محمد محيي الدين محمد.

لجنة العفو: نتعامل مع الأسماء أولا بأول ونرسلها إلى الرئاسة

أكد النائب طارق الخولي، في تصريحات سابقة، أن اللجنة تبحث كل حالة تنطبق عليها المعايير، ولا تنتمي لتنظيم إرهابي، ولم تتلوث يدها بدماء، مؤكداً أن الأسماء ترسل إلى رئاسة الجمهورية أولا بأول، مشيراً إلى أن هناك حالات تم نظرها بالفعل، وجار العمل على خروجها بالفعل، موضحاً أن اللجنة تعمل بإيقاع سريع لإخراج كل من يمكن إخراجه اليوم قبل الغد، طالما انتهت إجراءات النظر في حالته، وتنطبق عليهم معايير اللجنة.

تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية قبل أسابيع عن تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، وتوسيع تشكيلها، وتضم اللجنة في تشكيلها الجديد 5 أعضاء، هم: طارق الخولي، محمد عبد العزيز، كريم السقا، طارق العوضي، كمال أبوعيطة.