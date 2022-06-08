عضو مجلس الشيوخ: التنسيقية هدفها إيجاد مساحة مشتركة للرؤى السياسية

قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحزب الإصلاح والنهضة، إن التنسيقية منذ نشأتها، كانت لها فلسفة للتكوين، وهي إيجاد مساحة مشتركة لكل الرؤى المختلفة، سواء من شباب السياسيين المستقلين غير الحزبيين أو المنتمين للأحزاب باختلاف أطيافهم.

مصطفى: الجميع متفق مع اهتمامات الدولة

أضاف «مصطفى»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه ومنذ اليوم الأول عملت التنسيقية على إيجاد أرضيه مشتركة يجتمع عليها كافة الأحزاب بمساحات كبرى للتوافق، «الاهتمامات اللي بتهم الدولة المصرية كلنا متفقين عليها».

مصطفى: التنسيقية استطاعت تقديم نموذجا يحتذي به

واستطرد: «بعد 4 سنوات من إنشاء التنسيقية فقد استطاعت تقديم نموذجا يحتذي به على طاولة واحدة عليها السياسيين باتجاهات وأراء مختلفة، وكان الحوار هو أساس تلك الطاولة، مع عدم الاختلاف حتى وإن كان هناك اختلافا ما في الأراء».

وأوضح أن التأييد والمعارضة ليس مطلقا ولكنها دائما ما تكون تجاه سياسات بعينها أو قرارات وإجراءات، «مفيش معارضة مطلقة أو تأييد مطلق، ممكن أكون مقتنع بـ6 سياسات ومعترض على 4، ووصف المعارضة قاصر، والمعارضة تصنيف سياسي غير مفيد في حالة الحوار».