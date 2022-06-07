نائب التنسيقية يطالب بإلغاء ضريبة الأطيان: تزيد معاناة الفلاحين

طالب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإلغاء ضريبة الأطيان العقارية، والتي جاءت في مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.

ضريبة الأطيان

وقال درويش، خلال كلمته في الجلسة العامة بـ مجلس النواب، إنّ ضريبة الأطيان تمثل عبئا جديدا على الفلاحين في ظل أزمة الغذاء العالمية، التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية، بما يتنافي مع توجهات الدولة الحالية بدعم الفلاح، مشددا على أنّ مصر ما زالت دولة زراعية، ويجب أن تمتلك غذائها.

تحميل الفلاح مزيد من الأعباء

وشدد درويش، على أنّ تحميل الفلاح مزيدا من الأعباء، يفتح باب الفساد والمعاناة، ما يتنافى مع الجمهورية الجديدة التي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي.