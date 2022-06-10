أول رد من لورديانا على شائعة مقتلها: توقفوا عن الأخبار الكاذبة أنا تعبت

عبرت الراقصة البرازيلية لورديانا عن استيائها من الأخبار المتداوله منذ ساعات قليلة عن مقتلها.

وعلقت لورديانا عبر خاصية «ستوري» بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلة: «توقفوا عن ذلك من فضلكم، كل شهر الميديا أخبار كاذبة، خلاص أنا تعبت، بجانب أني فنانة وشخصية عامة فأنا انسان».

لورديانا تتعرض لأزمة صحية

وفي ديسمبر الماضي تعرضت الراقصة البرازيلية لورديانا لأزمة صحية دخلت على إثرها المستشفى داخل العناية المركزة، وأعلن ذلك المسؤول عن الصفحة الرسمية للورديانا عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلًا: «بالنيابة عن لورديانا، نخبرك للأسف أنها تمر بوقت عصيب مع حالتها الصحية، وهي حاليا في المستشفى، ونُقلت إلى وحدة العناية المركزة، سيتم إلغاء الأحداث المجدولة للفترة المقبلة حتى إشعار آخر.. لندع لها ونتمنى لها الشفاء العاجل والآمن».

وبعد هذا المنشور بأيام قليلة أعلن أدمن الصفحة خروج لورديانا من المستشفي حيث نشر صور لها وعلق عليها قائلًا: «بالنيابة عن لورديانا، يسعدنا أن نعلن خروجها أخيرًا!.. الحمد لله أنها بخير وستواصل العلاج في المنزل،نود أن نشكر كل الطاقم الطبي ونقدر كل الدعم والحب من العائلة والأصدقاء والمعجبين.. ستأخذ استراحة لتهتم بصحتها وستعود قريبًا.. شكرا لكم جميعا».

مهرجان إخواتي

وانطلقت شهرة الراقصة البرازيلية لورديانا عام 2020، بعد تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لها وهي ترقص في احدي مراكز التجميل علي مهرجان اخواتي، وبعدها بدا اسم لورديانا ينتشر وقامت بأحياء عدد كبير من حفلات زفاف نجوم الفن كما شاركت في عدد من الكليبات الغنائية وكان اخرهم كليب انتي معلمة مع عمركمال و حمو بيكا.