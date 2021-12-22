خروج الراقصة لورديانا من العناية المركزة.. تواصل علاجها بالمنزل

أعلن أدمن صفحة الراقصة لورديانا، خروجها من المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة منذ أيام، دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بمرضها.

ونشر أدمن حساب الراقصة لورديانا على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، صورة للراقصة أثناء تواجدها بالمستشفى، وعلق قائلًا: «بالنيابة عن لورديانا، يسعدنا أن نعلن خروجها أخيرًا!.. الحمد لله أنها بخير وستواصل العلاج في المنزل».

وأضاف، «نود أن نشكر كل الطاقم الطبي ونقدر كل الدعم والحب من العائلة والأصدقاء والمعجبين.. ستأخذ استراحة لتهتم بصحتها وستعود قريبًا.. شكرا لكم جميعا».

لورديانا تدخل العناية المركزة منذ أيام

ونشرت صفحة الراقصة البرازيلية لورديانا صورة لها بعد أن نقلت للعناية المركزة بأحد المستشفيات، إثر إصابتها بأزمة مرضية.

وكتب المسؤول عن الصفحة الرسمية للراقصة، قائلا: «بالنيابة عن لورديانا، نخبرك للأسف أنها تمر بوقت عصيب مع حالتها الصحية، وهي حاليا في المستشفى، ونُقلت إلى وحدة العناية المركزة، سيتم إلغاء الأحداث المجدولة للفترة المقبلة حتى إشعار آخر.. لندع لها ونتمنى لها الشفاء العاجل والآمن».

لورديانا وجدل السوشيال ميديا

وأثارت الراقصة البرازيلية لورديانا، جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في العام الماضي 2020، بعدما ظهرت في فيديو وهي ترقص على مهرجان «أخواتي»، ومن هنا عرفها جمهور الوطن العربي بشكل كبير، وأصبح لها عدد كبير من المتابعين على صفحتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر ظهور للراقصة لورديانا

وظهرت لورديانا، أثناء إحيائها حفل زفاف الفنانة ميار الغيطي، الذي أقيم قبل أيام، بأحد الفنادق الكبرى في مدينة الجونة، وهي ترقص على أغنية حسن شاكوش «بنت الجيران»، بدون كوبليه «أشرب خمور وحشيش»، بعد استبداله بكوبليه «من غيرك مش هعيش»، احتراما لقرار نقابة الموسيقيين.