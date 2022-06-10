أستاذ مناعة بنيوجرسي: علاج جديد لمرضى سرطان المستقيم والقولون

كشف الدكتور عبدالهادي خضر أستاذ المناعة والأمراض الباطنية بنيوجيرسي تفاصيل نجاح دواء في علاج سرطان المستقيم بعد تجربته على 18 حالة، معتبرًا أن النتائج تعتبر معجزة، مشددًا على أن الأوساط العلمية لا تتفاعل مع نجاح تجارب دوائية مع هذا العدد المحدود من المرضى، لافتًا إلى أن المعجزة إلى أن كل المرضى الذين جربوا الدواء اختفت لديهم الأورام السرطانية في نهاية الفترة العلاجية التي بلغت 6 شهور.

الأوساط العلاجية منبهرة بنجاح الدواء

وأوضح «خضر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الأوساط العلاجية منبهرة بهذه النتيجة، لافتًا إلى أن تقنية العلاج الجديد تعتمد على أن يتعرف الجهاز المناعي على الورم، ويهاجمه ويقضي عليه مثلما يقاوم العدوى بدلًا من التعرض للعلاج الكيماوي والإشعاعي.

وأشار ان تقنية العلاج الجديد هو تعريف الجهاز المناعي على بروتين معين في الأورام السرطانية، وتجعل الجهاز المناعي هو الذي يدافع عن الجسم.

النتائج الأولية مبشرة

وأكد أن المعلومات المتاحة عن العلاج الجديد بسيطة، مشيرًا إلى أن أي دواء جديد أو علاج جديد لا يمكن يغير الروتين المتبع لو سيتسبب في ضرر للمريض، لافتًا إلى أنه لا يمكن تجربة العلاج حاليًا على أي مريض لسرطان المستقيم، موضحًا: «هما نقوا عينة من عدد بسيط من المرضى ومرحلة المرض كانت 2 أو 3 بحيث إنهم بيجربوا عليهم الدواء الجديد وهيبقى مطلوب دلوقتي بعد النتايج المبشرة دي إنهم بيشوفوا عينات أكبر من المرضى عشان يعملوا التجارب عليهم، ويشوفوا لو هيفضل النتيجة 100% على الأورام السرطانية».

وتوقع أن يقبل المتطوعين على تجربة الدواء الجديد بعد نجاح التجارب الأولية وأنه لا توجد أي أعراض جانبية كبيرة تسبب أي مخاوف للدواء، وأن أي شخص مصاب بسرطان القولون هناك نتائج مبشرة وسيتم توسع انتاج الدواء وتوزيعه على المرضى.