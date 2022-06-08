مستشفى «السعديين» بالشرقية يحتفل بتعافي 35 «بطلاً» قهروا السرطان

شارك الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة في محافظة الشرقية، في احتفالية أقامها مستشفى «السعديين» المركزي، بتعافي 35 مريضاً نهائياً من الأورام السرطانية، بعد تلقيهم العلاج الإشعاعي أو الكيماوي أو الهرموني اللازم، أو إجراء العمليات الجراحية اللازمة، وفقاً للتشخيص الطبي لهم، وخطة العلاج المقدمة بالمستشفى، حيث أقيمت الاحتفالية تحت عنوان «أنت البطل الحقيقي»، بقاعة الاجتماعات بالمستشفى، في حضور الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون.

تعافي 35 مريضاً نهائياً من الأورام السرطانية

بدأت الاحتفالية بآيات قرآنية، تلاها الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، ثم كلمة وكيل وزارة الصحة، الذي أعرب عن سعادته البالغة بشفاء هذا العدد من الحالات من هذا المرض اللعين، مقدماً الشكر لمدير المستشفى، وجميع الفرق الطبية المشاركة في هذا العمل، من الأطباء وهيئة التمريض والإداريين والفنيين والخدمات المعاونة، كما قدم الشكر إلى عائلة البرلماني الراحل «عبدالرحمن مشهور».

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدعم المستمر للمنظومة الصحية من القيادة السياسية، ووزير الصحة، ومحافظ الشرقية، وتضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، للوصول إلى تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى والمواطنين بالمحافظة.

وقام وكيل الوزارة والشيخ «الطاروطي» بتوزيع الهدايا العينية علي المتعافين، والتقط الصور التذكارية معهم، والذين أثنوا على أداء الخدمة الطبية المقدمة لهم خلال فترة العلاج، حتى تماثلهم للشفاء التام، مشيدين بجهود الدولة المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وكيل الصحة يتابع الخدمات الطبية بقسم الأورام

وعقب الاحتفالية، قام وكيل وزارة الصحة في الشرقية بالاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بقسم الأورام، حيث بلغ إجمالي عدد العمليات الجراحية، حتى الآن، 298 عملية، إضافة إلى عدد 279 مريضاً يتلقون العلاج الكيماوي والهرموني بالمستشفى.

كما تفقد وكيل الوزارة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بقسم الكلى الصناعي الجديد، والذي تم تشغيله تجريبياً منذ 4 أيام، بعد تطويره ورفع كفاءته، وذلك بعد توقيع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بروتوكول تعاون بين المحافظة وجمعية الأورمان، مع اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، ورفع كفاءة قسم الكلي الصناعي، ومحطة معالجة المياه، وقسم الحضانات بمستشفى السعديين.

ويتضمن بروتوكول التعاون تطوير البنية التحتية والأجهزة الطبية المطلوبة، مع عمل التوسعات اللازمة للأقسام الطبية، بما يتناسب مع معايير الجودة، وسياسات مكافحة العدوى، واستيعاب أكبر عدد من المرضى، بواقع 15 ماكينة غسيل كلوي بمشتملاتها، ليصل الإجمالي إلى 56 ماكينة، وعدد 15حضانة، ليصل الإجمالي إلى 35 حضانة، بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه.

ويجري حالياً توريد التجهيزات الطبية اللازمة لقسمي الكلى الصناعي والحضانات، عن طريق قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، بالتنسيق مع منظومة الشراء الموحد، كما يتم متابعة مراحل التطوير من سيد رجب، مدير جمعية الأورمان بالشرقية، مع مديرية الشئون الصحية، ومديرية الإسكان والمرافق، ووجه وكيل الوزارة بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى بالمستشفى.