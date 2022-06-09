«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن عقار دوستارليماب الجديد لعلاج السرطان

نشرت مجلة «نيوو إنجلاند جورنال أوف ميديسين» دراسة بشأن عقار دوستارليماب الجديد لعلاج سرطان القولون والمستقيم، إذ إن المرضى الـ14 الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان المستقيم في مراحله المبكرة اختفت من عندهم الأعراض جميعا جراء استخدام عقار جديد وظهرت النتائج بعد 6 أشهر من العلاج التجريبي.

وفي هذا السياق، تطرح «الوطن» مجموعة من الأسئلة وإجاباتها بشأن كل ما يمكن معرفته حول عقار دوستارليماب الجديد لعلاج مرض السرطان، والتي أوردتها صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية في تقرير اليوم.

س: ما اسم العقار الجديد؟

ج: اسم العقار دوستارليماب.

س: من الشركة المنتجة له؟

ج: تنتجه شركة جلاسكو سميث كلاين.

س: ما الذي يحدثه العقار الجديد لمرضى سرطان المستقيم؟

ج: العقار يعمل على منع بروتين معين في الخلية السرطانية، وهذا البروتين يمكن أن يتسبب في منع الجهاز المناعي من الاستجابة لمكافحة المرض.

س: ما درجة اختفاء الأورام من المرضى؟

ج: اختفت من الحالات بنسبة 100%.

س: ما المدة التي يحتاجها المرضى للعلاج به؟

ج: حسب التجربة التي أجريت احتاج المرضى لـ 6 أشهر.

س: ما الجهات التي وافقت على هذا العقار الجديد؟

ج: اعتمدته هيئة الدواء والغذاء الأمريكية في يناير من عام 2021، وتمت الموافقة على استخدامه في أوروبا خلال أبريل 2021.

س: هل خضع المرضى بسرطان المستقيم لأي علاج آخر؟

ج: لا، لم يخضع أي منهم لعلاج من قبل وكانوا يعانون من نفس الأعراض للمرض.

س: ما عدد الجرعات التي يأخذها كل مريض؟

ج: كل مريض أخذ 9 جرعات عبر الحقن في الوريد، بواقع جرعة كل 6 أسابيع.

س: كيف كان تأثير العقار على المرضى بعد تناول الجرعات؟

ج: تم الكشف عن أنسجة وردية ناعمة ولا يوجد بها أي أثر للسرطان سواء في الأشعة أو من خلال أخذ العينات أو القيام بفحوصات جسدية.

س: هل احتاج المرضى الـ14 لعلاج متابعة بعد جرعات العقار؟

ج: لا، لم يحتاجوا لعلاج بعد تناول الجرعات سواء بالإشعاع أو من خلال العلاج الكيميائي أو الجراحة.

س: هل كانت هناك مضاعفات للدواء الجديد لعلاج مرض سرطان؟

ج: لا، لم يكن هناك أي مضاعفات كبيرة جراء استخدام الدواء أو العقار الجديد.

س: كم عدد الحالات الأخرى التي تخضع للعلاج بهذا العقار؟

ج: هناك 4 حالات أخرى غير الـ14 يخضعون للعلاج بالعقار الجديد.

س: ما حالة الأربعة السابقين في العلاج بالعقار؟

ج: حتى الآن يظهرون استجابة ونتائج إيجابية مثل الـ 14 الذين تم علاجهم.

س: كم تكلفة الجرعة من العقار؟

ج: الجرعة الواحدة ثمنها 11 ألف دولار أمريكي، أي أن المريض يحتاج لـ9 جرعات أي ما يقارب 100 ألف دولار، أي أكثر من مليون و860 ألف جنيه مصري بسعر الدولار اليوم في مصر.