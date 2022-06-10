وفاء عامر: «أعرف واحدة لبست أحمر يوم وفاة جوزها»

أكدت الفنانة وفاء عامر أن هناك بعض الزوجات اللاتي يتفاجئن بزواج أزواجهن عليهن منذ سنوات طويلة، موضحة: «فيه ستات كتير بتعرف أن أزواجهم متجوزين عليهم من زمان وبتبقى صدمة لستات كتير جدًا».

وحكت عن موقف طريف لصديقة لها عرفت بزواج زوجها عليها بعد وفاته «انا اعرف واحدة لبست أحمر يوم عزاء جوزها لأنها كانت بتحبه جدًا، واكتشفت انه متجوز ومات قبلها وروحنا العزاء ولقيناها طلبت جاكيت أحمر وإلا مكنتش هتحضر العزاء ولبست جاكيت أحمر».

نسب الطلاق بقت عالية جدًا

وعلقت وفاء عامر خلال تصريحات تلفزيونية لها، على ارتفاع نسب الطلاق: «نسب الطلاق بقت عالية جدًا ومش هقول اني ضد الطلاق لكن بقول ان الطلاق يحدث زي ما ربنا قال انه أبغضه وابعده وفي الأخر».

وكشفت وفاء عامر عن الأسباب التي رأتها ضرورة للطلاق: «أوافق على طلاق الزوجة لما يبقى الزوج بخيل أو بيكسب ومبيقولش لمراته هو معاه قد ايه وحارم مراته وحارم بيته وجوده طاقة سلبية على أولاد ممكن ينجحوا في مدارسهم وممكن يأثر على أخلاقياتهم ممكن يكون بيشرب أو بيعمل حاجات غلط مش قوام يحتذى بيه».

وأضافت: «بيهين مراته لأبعد ما يمكن بشكل مستفز دائم يبقى مريض.. كل الحاجات دي مع بعض»، موضحة: «مفيش راجل هيعمل موقف شاذ وسط اسرته إلا لو فيه حاجة ضاغطاه برة ولازم ندي فرصة مرة ومش غلطة أول مرة يتحاسب عليها».