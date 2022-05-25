وفاء عامر عن أزمة أيتن مع ريهام حجاج: «أصحاب نفوس مريضة وقعوا بينهم»

أكدت الفنانة وفاء عامر، أنها محظوظة جدا بالعمل في 3 مسلسلات في موسم رمضان، وهي راجعين يا هوي، جزيرة غمام وبيت الشدة، وتعتبر أن نجاحها في الأعمال الثلاثة بمثابة «طبطبة من الله» لها، بعد أن ظلت بعيدة عن الدراما لفترة.

وفاء عامر: ربنا عوضني عن الظلم اللي اتعرضت له

وأضافت في بيان، أنها تعرضت سابقا للظلم، ولكن ربنا أرضاها بهذا النجاح في رمضان، وأشارت إلى أن أي ظلم أو إهانة تعرضت له سابقا لن ينقص من قدرها أو نجوميتها.

أزمة أيتن عامر وريهام حجاج

وعن أزمة شقيقتها أيتن عامر وريهام حجاج، قالت وفاء عامر إنها لا تحب الحديث في هذا الأمر، لأنها ترى منذ البداية أن أيتن وريهام حجاج وقعتا ضحيا لأصحاب نفوس مريضة أوقعوا بينهما، وكانوا السبب في تطور الأزمة.

يذكر أن وفاء عامر شاركت في مسلسل راجعين يا هوى، بدور يسرية، والمسلسل بطولة خالد النبوي، أنوشكا، سلمى أبو ضيف، إسلام إبراهيم وغيرهم من الفنانين، كما شاركت أيضا في جزيرة غمام، بطولة طارق لطفي، مي عز الدين ورياض الخولي.