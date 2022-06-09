وفاء عامر: أنصح نجلي عمر بالقراءة والثقافة والاهتمام بدراسته

أعربت الفنانة وفاء عامر، عن سعادتها لنجاح نجلها عمر في أولى مشاركاته الدرامية، ضمن فريق عمل مسلسل «بيت الشدة»، مؤكدة أنه سيصبح له شأن في حال اهتمامه بالدراسة والتمثيل.

وفاء عامر: عمر مرتبط بالجمهور بسبب السوشيال ميديا

قالت وفاء عامر لـ«الوطن»: «منذ سنوات وعمر له علاقة قوية بالتمثيل، حتى قبل الاحتراف، كان لديه فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكنت استغرب حين ما يأتي الجمهور للتصوير معي، كانوا يحبون التصوير معه».

وأضافت: «عمر لديه علاقة جيدة وقوية مع الجمهور، لأنه مرتبط بهم من مواقع التواصل الاجتماعي».

وعن أهم النصائح التي تقدمها له، قالت وفاء: «أولى تلك النصائح التي لابد أن يلتزم بها عمر قبل استكمال مشواره في التمثيل، هو احترام الكبير، والالتزام بالمواعيد، لأنها أساس المهنة، هذا الأمر الذي جعلنا حتى الآن نستمر، ثاني تلك النصائح، هو الاهتمام بدراسته، فهو حاليا يدرس إخراج وتمثيل هي أمور ستساعده بقوة، حتى لو كان لديه موهبة».

وفاء عامر: أنصح نجلي باحترام الكبير والالتزام بالمواعيد

تابعت حديثها: «أرغب أيضا في أن يكون نجلي مثقفا، ولذلك أطلب منه دوما القراءة في شتى المجالات، لكي يكون مدركا لأي عمل يقدم له».

عن رأيها فيما قدمت هذا العام في الدراما الرمضانية، قالت: «شاركت في 3 أعمال، كانت جميعها أفضل من بعض، فقدمت الصعيدية في جزيرة غمام، وهو عمل حقق نجاحا مبهرا، وأيضا دورا شريرة في مسلسل بيت الشدة، بالإضافة إلى دورة المرأة العصبية في مسلسل راجعين يا هوى، الذي كان إضافة قوية لي، إذ أنني شاركت في عمل من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة».

يذكر أن الفنانة وفاء عامر، كانت كرمت مؤخرا من إذاعة الشباب والرياضة عن مجمل أعمالها وتاريخها الفني الطويل.