وفاء عامر: «اللي جوزها يتجوز عليها متواجهوش وتسيبه خايف منها»

نصحت الفنانة وفاء عامر أي زوجة تزوج عليها زوجها بأخرى، أن تصاحبه، موضحة: «صاحبيه وقولي له هعتبرك صديق وتعالى قولي على كل حاجة وهحل لك مشاكلك»، مؤكدة أن ما يؤلمها هو عدم التقدير واللامباة، مضيفة: «اللي يوجعني من جوزي عدم التقدير واللامبالاة، والحمد لله معندناش ده، لكن بيكون بدرجات، نتيجة للضغوط الحياتية اللي إحنا لازم فعلًا نستوعب بعض فيها، وإحنا في وقت لازم كلنا كأصحاب نستوعب بعض، وكل زوج وزوجة يستوعبوا بعض».

عامر: «لو واجهت هتخسر طبعًا»

وأكدت وفاء عامر خلال تصريحات تلفزيونية لها، أن الزوج قد يخفي زواجه الثاني عن زوجته خوفًا منها، وخوفًا على مشاعرها، ونصحت الزوجات حال معرفتهن بزواج أزواجهن عليهن ألا يواجههن، معقبة: «ولما تعرف إن جوزها أتجوز عليها بلاش تواجهه، وتسيبه خايف، لأن لو واجهت هتخسر طبعًا»، واستشهدت بقول الله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ».

واعتبرت الفنانة وفاء عامر أن عدم مواجهة الزوج بالزواج الثاني أفضل، لأنه سيكون خائفًا منها، وحريص على ألا تعرف، موضحة: «الإحساس ده هيبسطك قوي لما يفضل دايمًا خايف ويخبي الموبايل، ومش عايز يوريكي وشه».