أمينة تطالب جمهورها بالدعاء لأخيها: ادعوله ربنا يشفيه

طالبت المطربة الشعبية أمينة جمهورها بالدعاء لأخيها، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

ونشرت صورة تجمعها به عبر خاصية «الاستوري» وعلقت عليها قائلة: «اللي بيحبني يدعي لأخويا ربنا يشفيه أمانة تدعوله من قلبكم ده أطيب قلب والله وأحن قلب».

أمينة تطرح أغنية «صباحو»

يذكر أن الفنانة أمينة طرحت الأيام الماضية أغنية جديدة بعنوان «صباحو» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وعبر المنصات الإلكترونية المختلفة ضمن أغنيات ألبومها الجديد «تجار السعادة» الذي تواصل طرح أغنياته خلال الفترة الماضية.

أغنية «صباحو» لأمينة، من كلمات وليد رياض وألحان وليد سمارة، وتوزيع محمد حريقة، وإشراف عام على الأغنية والألبوم لسامح علي.

وتقول كلمات الأغنية:

صباحو صباحو على خاينين وراحوا

صباحو صباحو دول ريحوا وارتاحوا

صباحو بصبح على اللي علينا مصلح

صباحو بصبح في حياتي ملكمش مطرح

صباحو ياباه على الرخاص

اللى سابونا باعونا خلاص

اللى جراحهم فينا يا دنيا

اقوى من ضرب الرصاص

ألبوم تجار السعادة لأمينة

والأغنية هي الخامسة من ألبوم أمينة الجديد تجار سعادة، إذ أنها قامت قبل شهر رمضان المبارك بطرح أغنية «صحاب فاشوش» التي حققت ما يقرب من مليون مشاهدة، وهي من كلمات أيمن الطويل، وألحان هاني فاروق وتوزيع إسلام شيتوس، بالإضافة إلى أغاني: «النفسية تعبانة»، «الحكاية في كلمتين»، «تجار السعادة»، وتواصل أمينة خلال الأسابيع المقبلة العمل على باقي أغاني الألبوم لطرحها الفترة القادمة.