التفاصيل الكاملة لأغنية أمينة الجديدة «صباحو» من ألبوم «تجار السعادة»

واصلت الفنانة أمينة، طرح أغنيات ألبومها الغنائي الجديد «تجار السعادة» بشكل متتالي، إذ طرحت أغنيتها الجديدة «صباحو» عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وعبر منصاتها الإلكترونية والسمعية المختلفة.

أغنية «صباحو» من كلمات وليد رياض

أغنية أمينة الجديدة «صباحو»، من كلمات وليد رياض وألحان وليد سمارة، وتوزيع محمد حريقة، وإشراف عام على الأغنية والألبوم لسامح علي.

ويقول مطلع الأغنية

صباحو صباحو على خاينين وراحوا

صباحو صباحو دول ريحوا وارتاحوا

صباحو بصبح على اللي علينا مصلح

صباحو بصبح في حياتي ملكمش مطرح

صباحو ياباه على الرخاص

اللى سابونا باعونا خلاص

اللى جراحهم فينا يا دنيا

اقوى من ضرب الرصاص

أمينة طرحت دويتو مع إسلام شيندي

أمينة كانت قد طرحت منذ أيام اغنية دويتو بعنوان «إحنا الجامدين»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، مع الفنان الشعبي إسلام شيندي وتخطت الأغنية حاجز 150 ألف مشاهدة

أغنية «صباحو» هي الخامسة من ألبوم أمينة الجديد تجار سعادة، إذ كانت طرحت قبل في شهر رمضان الفضيل، أغنية «صحاب فاشوش» التي حققت ما يقرب من مليون مشاهدة، وهي من كلمات أيمن الطويل، وألحان هاني فاروق وتوزيع إسلام شيتوس.

ما زالت أمينة تعمل على طرح باقي أغنيات الألبوم، إذ من المقرر أن تطرح باقي أغنيات الألبوم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.