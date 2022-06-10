أمل رمزي: قطاع السياحة كشف خطوات التنمية الحقيقية خلال 8 سنوات

قالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن قطاع السياحة من القطاعات التي كشفت خطوات التنمية التي تحققت على أرض الواقع خلال الثمان سنوات الماضية، وذلك بفضل الجهود التي تمت في القطاع تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أولت الحكومة اهتماما كبيرا لقطاع السياحة نظرا لكونه أحد الدعائم الرئيسية والركائز الهامة لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير النقد الأجنبي .

وأكدت رمزي، في بيان لها، أنه على مدار 8 سنوات استطاعت الدولة تحقيق معدل إيرادات كبير في قطاع السياحة بلغ 12.6 مليار دولار في عام 2018 - 2019 بعدما كانت الإيرادات في عام 2013 - 2014 أكثر من 5 مليارات دولار فقط، وهو ما يؤكد الصورة الإيجابية والانطباع الجيد عن السياحة المصرية وأنها مقصد سياحي عالمي يأتيه الزوار من كل بقاع الأرض للاستمتاع بالأماكن الأثرية والمناطق السياحية التي لا مثيل لها في دول أخرى.

مصر استغلت جائحة كورونا لترميم الأماكن الأثرية

وأشارت إلى أنه رغم اجتياح فيروس كورونا العالم أجمع، الذي تسبب في وقف النشاط السياحي عالميا، إلا أن الحكومة استغلت هذه الفترة في العمل على تطوير وإعادة ترميم الأماكن الأثرية والمناطق السياحية، وحققت خطوات كبيرة في ذلك حيث تم افتتاح أماكن أثرية جديدة تم أكتشافها.

فتح أسواق جديدة للسياحة المصرية

وتابعت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي: «تم التوسع في فتح أسواق جديدة للسياحة المصرية، وتشجيع السياحة الداخلية، وزيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية السياحة بالنسبة لتاريخنا العريق».

ولفتت رمزي، إلى أن مصر أصبح لها الريادة كأفضل الوجهات السياحية في العالم، وذلك بفضل اتباع استراتيجيات عملت على تعزيز تحسين القطاع السياحي والاهتمام به لكي يرتقي بما يتماشى مع مكانتها الحالية .

وزادت: «الوزارة نجحت في التوسع في أنواع المقاصد السياحية، فالآن لم تعد سياحة الآثار هي الرئيسية لمصر فقط، بقدر ما أصبح هناك اهتمام ملحوظ لأنواع أخرى، كسياحة الشواطئ، والسياحة الدينية، والثقافية، والرياضية، هذا التنوع جعل مصر مقصدا سياحيا عالميا تقصده جميع الفئات».