حسم مصير إيهاب جلال مع المنتخب خلال ساعات

يحسم خلال الساعات المقبلة، مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، الموقف النهائي للمدير الفني للمنتخب إيهاب جلال، سواء بالاستمرار في منصبه أو توجيه الشكر له وإصدار قرار إقالته عقب خسارة المنتخب ضد إثيوبيا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، في مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وقدم المنتخب الوطني تحت قيادة إيهاب جلال، مستوى كارثيا خلال مباراة إثيوبيا، بعد أن تلاعب الأخير بدفاع منتخبنا وأكتفى بتسجيل هدفين في الشوط الأول، وأهدر العديد من الفرص السهلة، كما تم إلغاء هدف أحرزه بشباك محمد أبو جبل حارس منتخبنا الوطني بداعي التسلل.