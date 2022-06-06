سامي عبد الراضي: من المبكر تقييم مدرب المنتخب الوطني بعد مبارة واحدة

أكد سامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة «الوطن»، على أهمية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حصة مصر في مياه النيل، وتشدده على أن مصر لم تدخل في صراع مع الأشقاء الأفارقة من أجل زيادة هذه الحصة البالغة 55 مليار متر مكعب منذ كان تعداد سكانها 4 مليون نسمة، وأن هدف مصر هو الحفاظ على حصتها فقط، كحق للشعب المصري والأجيال القادمة.

«عبد الراضي»: 30 مليون جرعة لقاح كورونا للأشقاء في أفريقيا

وأضاف «عبد الراضي» في حوار مع الإعلاميين أسماء يوسف وأية جمال الدين في برنامج 8 الصبح على شاشة dmc، أن الرئيس أعلن خلال المؤتمر الإفريقي االطبي الأول المنعقد على مدار أيام 5 و6 و7 يونيو، عن 30 مليون جرعة لقاح كورونا للأشقاء في إفريقيا، موضحًا أن مصر بدأت استعادة علاقتها الجيدة مع أفريقيا وهو ما يتضح من زيارات الرئيس المتكررة لعدة دول أفريقية في السنوات الأخيرة، لافتًا إلى توجيه الرئيس بدعم الأشقاء الافارقة بكافة الإمكانيات المتاحة في مصر من خبرات وأدوات لوجيستية لمواجهة الأمراض، وأبرزها توفير علاج فيروس سي.

«عبد الراضي»: الثانوية العامة تمثل ضغطا نفسيا على الطالب وولي الامر

وأكد مدير تحرير «الوطن» على أن ملف الثانوية العامة مازال يمثل ضغطا نفسيا على الطالب وولي الامر، كون هذه المرحلة يترتب عليها تحديد مستقبل الطالب، لافتًا إلى إشارة وزير التربية والتعليم حول عدم عودة مجاميع 101%، و102% وإلغاء النماذج الإمتحانية وأن يكون التصحيح إلكترونيا دون تدخل بشري من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ملف الأراضي الصناعية.. وتسهيلات الحصول عليها

وأوضح «عبد الراضي» على أن هناك تسهيلات جديدة لطرح الأراضي الصناعية عرضتها وزيرة التجارة والصناعة في البرلمان، مشيرًا إلى أن العديد من هذه الأراضي تتبع جهات مختلفة، ومنها الذي يتبع التنمية المحلية أوالمجتمعات العمرانية أو التنمية الصناعية وأشار إلى أن المسؤلين عن الصناعة يأملوا في أن يكون هناك وحدة واحدة لتخطي البيروقراطية، حيث تمثل الصناعة حجر الأساس للصادرات وتوفير العملة الصعبة.

وأشاد «عبد الراضي» بالتطور الخاص بإنشاء مجمعات صناعية.

إنبي وبيراميدز الأفضل في جذب المحترفين

وأشاد مدير تحرير «الوطن» ببعض الفرق الرياضية التي تستطيع اختيار اللاعبين الأفارقة في موسم الإنتقالات وتدعيم فرقها بهم، موضحًا أن من هذه الفرق إنبي وبيراميدز، لافتًا إلى أن الأهلي لم يكن موفقا العام الماضي في جذب لاعبين أجانب مثل ميكيسوني الذي يقل مستواه عن باقي الفريق.

وأوضح «عبد الراضي» أن بحث النادي الأهلي عن حارس مرمى كفء بديل للشناوي أمر طبيعي بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

تقييم المدرب الوطني لمنتخب مصر لكرة القدم

ولفت «عبد الراضي» إلى أنه من الصعوبة الحكم على مستوى المنتخب الوطني لكرة القدم تحت قيادة إيهاب جلال بعد مباراة واحدة، وأكد أن الحكم على كيروش استغرق عدة مبارايات وما حدث معه كان سوء حظ، مازال الوقت مبكرًا للحكم على تجربة المدرب المحلي والتي نجحت بقوة في منتخب الجزائر.

وتابع مدير تحرير «الوطن» أن مصر نجحت من قبل مع مدرب وطني، لكن نجاحها كان نتيجة قوة الفريق آنذاك، حيث كان الأهلي والزمالك في أفضل حال، وقوتهما كانت تنعكس على المنتخب.