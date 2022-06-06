سمير كمونة: تحقيق الفوز جيد لكن أداء المنتخب كان سيئا أمام غينيا

قال سمير كمونة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن مكسب مصر أمام غينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية جيد، لكن الأداء كان متواضعا وسط التماسات الأعذار للمدرب إيهاب جلال، الذي لم يستطع تغيير الخطة، لأنه تولى إدارة الفريق منذ فترة صغيرة، مبينا أنه يريد أن يفرض المدرب شخصيته على الفريق، ليغير خطة اللعب.

ليست روح لاعبي منتخب مصر

أضاف «كمونة»، خلال استضافته برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن المباراة كانت هادئة، والروح التي أدى بها اللاعبون ليست الروح الخاصة بمنتخب مصر، مؤكدا أن أغلب لاعبي الأهلي تأثروا بعد هزيمة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكذلك اللاعب محمد صلاح الذي خسر نهائي أبطال أوروبا، بجانب عدم وجود حضور جماهيري كبير.

ضرورة بذل اللاعبين مجهودا أكبر من هذا

أوضح نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن هذا الجيل لم يعتد على اللعب كثيرا أمام الجماهير، لذا عندما يوجد جمهور في الفرق المنافسة، يتأثر اللاعبون سريعا، موضحا أن هؤلاء اللاعبين يجب أن تكون روحهم قتالية أكثر من الذين هم عليه حاليا، متابعا: «عجبني صلاح ومصطفى محمد، وزيزو وعمرو السولية وحمدي فتحي، المفروض عندنا أحسن من كده، إحنا أبطال أفريقيا 7 مرات، وعندنا مواهب عالية، لازم اللعيبة تشد حيلها أكتر من كده، لأن المنتخب ده فاتحة خير على لاعيبة كتير، واللاعبين عندهم أكتر من كده، عاوز اللعيبة اللي تضم جديد للمنتخب تاخد فرصتها».