زوج بريتني سبيرز السابق يقتحم حفل زفافها.. والشرطة تعتقله

احتفلت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز بزواجها من مدرب اللياقة البدنية إيراني الأصل سام أصغري، مساء أمس، وحضر الحفل عدد محدود من الضيوف وصل عددهم إلى 60 شخصا، من بينهم مجموعة من المشاهير أبرزهم مادونا وسيلينا جوميز ودرو باريمور وباريس هيلتون، بينما غاب عن الحفل والدها ووالدتها وشقيقتها بالإضافة إلى نجليها «شون» و«جايدن».

لم يمر حفل زفاف بريتني سبيرز على صديقها الذي يصغرها بـ12 عاما، على أفضل وجه، إذ اقتحم زوج نجمة البوب السابق جيسون ألكسندر حفل الزفاف الذي أقيم في منزلها في ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا، وتم إبلاغ الشرطة ثم اعتقلته، وقال مكتب مأمور مقاطعة فينتورا، سايروس زاده، إن تم القبض على جيسون ألكسندر بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، وتم وضعه قيد الاعتقال بحسب تلك التهمة، وفقا لما نشره موقع «فاريتي».

طليق بريتني سبيرز يعترف باقتحام زفافها عبر «إنستجرام»

وجاء القبض على «ألكساندر» بعد دقائق من البث المباشر عبر حسابه الشخصي على «إنستجرام»، إذ كان يقترب إلى الجزء الخلفي من منزل «سبيرز»، وأدعى أن بريتني دعته إلى الحفل، وأنها كانت زوجته الأولى والوحيدة، قبل أن يعلن بفخر أنه كان هناك لـ اقتحام حفل الزفاف، وسرعان ما تم دفعه إلى الأرض واصطحابه خارج المبنى مع استدعاء عمدة مقاطعة فينتورا.

سام أصغري الزوج الثالث في حياة بريتني سبيرز

وكانت تزوجت «سبيرز» من «ألكسندر»، صديق طفولتها في عام 2004، واستمر زواجهما لمدة 55 ساعة قبل فسخ عقد الزواج، ويعتبر زواجها من «أصغري» هو الثالث، بعد انفصالها عن كيفين فيديرلين في عام 2007 ، وشملت التداعيات معركة حضانة مطولة على طفليهما.

وجاءت خطبة سام وبريتني في سبتمبر 2021، بعد خمس سنوات من المواعدة، ونشرت صورة خطبتهما عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة: «لا أستطيع تصديق ذلك».