محافظة القاهرة: يمكن تقسيط ثمن الحصول على مدفن

أكدت محافظة القاهرة استمرار التقديم على الموقع الإلكتروني للمحافظة للحصول علي مدفن بجبانات وادي الراحة مساحته 20 مترًا، بجبانات وادي الراحة بجنوب مدينة القاهرة الجديدة في طريق القطامية - العين السخنة، والتخصيص للمدفن مقابل سداد 130 ألف جنيه، ويتم تسليم الجبانة للمنتفع عقب السداد واستيفاء المستندات المطلوبة.

وأشارت محافظة القاهرة في تقرير لها إلى أنه يمكن السداد على أقساط، وفي حالة قبول الطلب يتم دفع مقدم التعاقد 25% من إجمالي المبلغ 32.500 جنيه، ويتم السداد على ثلاث دفعات ربع سنوية، ولا يتم التسليم وإصدار التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية، والإطلاع على أصول المستندات، ويضاف مبلغ عشرون ألف جنيه قيمة القطعة المميزة على شارع عمومي أو ناصية.

مستندات التقديم

وفيما يتعلق بشروط التقديم والمستندات المطلوبة:

- استيفاء بيانات طلب تخصيص مدفن على الموقع الإلكتروني للمحافظة، ومرفق به صورة.

- بطاقة الرقم القومى سارية لمقدم الطلب وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة ومن يعول أو شهادة ميلاد الأطفال القصر.

- أن يكون المتقدم من سكان محافظة القاهرة.

- ألا يكون قد سبق للزوج أو الزوجة الحصول علي مدفن من محافظة القاهرة.

- أن يكون المتقدم متزوج أو أرمل أو مطلق.

التقديم للحصول على مدفن

- الطلبات تقدم عبر موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

- مرفق بها المستندات المطلوبة بصيغة pdf، على أن يتم تقديم الأصول عند الإستلام. .

-أولويه التخصيص طبقًا لأسبقية التقدم وسداد مقدم الحجز لمن تتوافر فيه الشروط.

أماكن السداد المسموح بها

- يجري السداد بكروت الدفع البنكية من خلال الموقع الإلكتروني، أو من خلال مقرات «فوري بلس».

- قيمه الطلب 500 جنيه لا يسترد، علمًا بأنه لن يعتد بأي طلبات إلا بعد دفع قيمة الطلب عقب استيفاء البيانات على الموقع الإلكتروني.

- البيانات المدرجة بالطلب المقدم تكون على مسؤولية مقدم الطلب، والمحافظة غير مسؤولة عن إدراج أي بيانات خاطئة أثناء التسجيل.

- حالة ثبوت حصول المتقدم على جبانة سابقًا من محافظة القاهرة، يتم سحب الترخيص دون تحمل المحافظة أي مسؤولية مالية أو قانونية.