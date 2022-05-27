«القاهرة» تحذر من التعدي على أراضي أملاك الدولة.. عقوبات رادعة للمخالفين

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بمنع أي تعديات على أراضي أملاك الدولة، وإزالة أي مخالفات على الفور، تأكيدا على احترام هيبة الدولة واسترداد أملاكها بكل حزم، وإعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين.

من جانبها، شددت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على عدم السماح بأي تجاوزات أو تعديات من أي نوع على أراضي أملاك الدولة واتخاذ إجراء قانوني ضد المخالفين، ووجهت نائب محافظ القاهرة تعليماتها لرؤساء الأحياء، بضرورة الرصد والمتابعة المستمرة لملف التعديات لعدم إتاحة الفرصة لاستغلال الأراضي المستردة مرة أخرى، والتعدي عليها بالبناء المخالف، مع التنسيق المستمر مع جهات الولاية من الأوقاف والري والزراعة والآثار للقضاء على كافة أشكال التعديات وإزالتها في المهد، والاستفادة القصوى من منظومة المتغيرات المكانية لرصد أشكال المخالفات على مدار اليوم باستخدام التقنيات الحديثة والاستفادة منها.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وفي سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان برئاسة هالة سيد عبد النبي، رئيس الحي، بالتنسيق مع المتابعة الميدانية والإدارات المعنية بتنفيذ إزالة تعديات بناء في المهد بشارع عمر بن عبد العزيز بمنطقة حلوان البلد، وهي عبارة عن بناء بالطوب الأسمنتي بمساحة 80 مترا، وتشمل أسوار مباني من الطوب الأبيض، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة التعديات على أراضي الدولة

وفي سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بحي المعصرة، بحملة مكبرة لتنفيذ إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف بحي المعصرة بمنطقة عرب سلام، وذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، تحت إشراف اللواء وليد المعداوي، رئيس حي المعصرة.

يأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات بضرورة التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإعلاء كلمه القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين.