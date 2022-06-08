محافظ القاهرة يشيد بدور الغرفة التجارية في تخفيف أعباء المواطنين

أشاد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بدور غرفة القاهرة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المواطنين، وتوفير كافة السلع بالأسواق، وتنظيم المعارض والشوادر بأسعار مخفضة، سواء في المناسبات أو الأيام العادية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك في أول زيارة للمحافظ إلى الغرفة التجارية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، في لقاء حضره عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء الشعب التجارية، لبحث سبل التعاون لزيادة معروض السلع، وتقنين أوضاع الباعة الجائلين، ودعم رواد الأعمال وكافة المشروعات، خاصةً متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

محافظ القاهرة يتفقد خدمات الغرفة التجارية

وتفقد اللواء خالد عبدالعال، يرافقه المهندس إبراهيم العربي، مقر الغرفة التجارية والخدمات التي تقدمها، حيث أكد على أهمية تعامل الغرفة مع الشرائح المجتمعية، وتضمنها كافة الشعب التجارية، التي تمثل الأنشطة المختلفة، ومشاركتها في العديد من المبادرات ومعارض السلع، لدعم المواطنين، في ظل الظروف العالمية الاستثنائية، ومواجهة أي أزمات قد تظهر، وهو ما ساهم في أن تكون بلدنا أفضل من غيرها بكثير، رغم الظروف العالمية، التي أثرت على معظم الدول.

ولفت المحافظ إلى أن تعاون المحافظة والغرفة التجارية كان ملحوظًا خاصة في الفترة الأخيرة لمواجهة الأسعار ، وتوفير مزيد من السلع وتنوعها في ظل توجه الدولة للتوسع في المعارض والمبادرات لدعم المواطنين وضبط السوق ، وتقنين أوضاع الباعة الجائلين وتبسيط إجراءات تراخيص المنشآت التجارية.

تأهيل مجتمع التجار بالسبل الحديثة

وأشاد المحافظ بمستوى الخدمات التي تقدمها الغرفة التجارية، سواء المجتمعية أو التجارية، وتأهيل مجتمع التجار بالسبل الحديثة، لممارسة أنشطتهم، والدورات التدريبية، من خلال أكاديمية التجزئة، وما تملكه غرفة القاهرة من بنية تحتية من أماكن لعقد اجتماعات ومؤتمرات، وتدريب المجتمع التجاري وتأهيله طبقًا لمتطلبات السوق، وبالأساليب التقنية الحديثة، وتقديم خدمات الشباك الواحد، وغيرها من الخدمات التي تهم القطاعات المختلفة.

من جانبه، أعرب المهندس إبراهيم العربي عن ترحيبه بزيارة اللواء خالد عبدالعال إلى غرفة القاهرة التجارية، كونها أول زيارة للمحافظ منذ تولية مسئولية المحافظة، واضاف قائلاً: «نحن جاهزون لمزيد من التعاون، الذي يجعل محافظة القاهرة نموذجاً يُحتذى به على كافة المستويات، منها المعارض والأسواق».

واقترح «العربي» إنشاء إدارة مشتركة بين المحافظة والغرفة التجارية، تتعاون مع كافة الجهات المعنية الأخرى، لمتابعة السوق، والسعي إلى وفرة السلع وتنوعها، لطمأنة المواطن القاهري، والعمل بين كافة الجهات من أجل راحته.

بحث تقنين أوضاع الباعة الجائلين

كما اقترح «العربي» زيادة التعاون مع المحافظة لتقنين أوضاع الباعة الجائلين، وتسكينهم في أسواق معلومة ومعروفة، لممارسة تجارتهم بشكل شرعي، وطمأنتهم وإدخالهم تحت المنظومة الرسمية، ليستفيدوا من خدمات الغرفة، مثل الرعاية الصحية والتأمين على الحياة والممتلكات، وغيرها من الخدمات الأخرى.

كما أدار رئيس الغرفة التجارية حواراً مفتوحاً مع الحضور، لطرح رؤيتهم على المحافظ، في مجالات التعاون المختلفة، حيث تركزت المناقشات حول زيادة التعاون مع المحافظة، لتقديم مزيد من الخدمات، سواء المجتمعية أو الاقتصادية، وتقديم تسهيلات إجراءات تراخيص المشروعات، وزيادة مدة التراخيص المؤقتة، وإقامة معارض السلع، وتقنين أوضاع الباعة الجائلين، وغيرها من المبادرات المجتمعية التي اعتادت المحافظة والغرفة على تقديمها طوال الفترة السابقة.