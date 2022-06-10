ضبط 18350 قرص كبتاجون و10 كيلو حشيش في حملات أمنية موسعة بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وضبطت مديري أمن القاهرة أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، كما ضبطت مديرة أمن الجيزة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وكمية من مخدر الآيس، وألقت مديرية أمن القليوبية القبض على 5 أشخاص حال تواجدهم بدائرة مركزي شرطة القناطر الخيرية والخانكة، وبحوزتهم كمية لمخدر الهيروين، فضلا عن ضبط 8 أشخاص آخرين لحيازتهم المواد المخدرة في 5 محافظات.

التحفظ على 10 كيلو من مخدر الحشيش

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو، تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة، وبحوزته 102 طربة من مخدر الحشيش زنة 10 كيلو جرام بقيمة مالية 714 ألف جنيه تقريباً.

ضبط 18350 قرص مخدر من عقار الكبتاجون

واستهدفت مديرية أمن القاهرة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم تخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة وخاصة عقار الكبتاجون المخدر، وتمكنت القوات من ضبطه حال تواجده أسفل مسكنه بدائرة القسم، وبحوزته 18350 قرص مخدر لعقار الكبتاجون بقيمة مالية 642 ألف جنيه تقريباً.

مصادرة 2 كيلو جرام من مخدر الهيروين بالقليوبية

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالإتجار فـي المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين زنة 2 كيلو جرام وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.