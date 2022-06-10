طليق بريتني سبيرز يقتحم زفافها والشرطة تتدخل.. تعرف على القصة كاملة

مفاجأة غير سارة تلقتها المغنية الأمريكية بريتني سبيرز في حفل زفافها على خطيبها سام أصغري، مساء أمس، وذلك بعد ما حاول طليق بريتني سبيرز جيسون ألكسندر اقتحام حفل الزفاف قبل أن يتم إلقاء القبض عليه من قبل رجال الشرطة في ولاية كاليفورنيا وتوجيه تهم إليه تتضمن التعدي على ممتلكات الغير.

طليق بريتني سبيرز يقتحم حفل زفافها: أنا زوجها الأول

وتصدر جيسون ألكسندر، طليق بريتني سبيرز، الأخبار على نطاق واسع حول العالم، بعد تلك الواقعة، والتي بدأت في تمام الساعة الثانية من ظهر أمس، عندما بدأ مقطع بث مباشر عبر حسابه على «إنستجرام» يظهر وهو يشق طريقه إلى منزل طليقته الأولى ثم إلى خيمة الزفاف متسألا عنها، وعندما يحاول أحد أفراد الأمن إيقافه، يرد: «أنا جيسون ألكسندر الزوج الأول، لقد دعتني بريتني سبيرز إلى هنا.. أنا هنا لاقتحام الزفاف».

وقال متحدث باسم عمدة مقاطعة فينتورا، إن جيسون ألكسندر، طليق بريتني سبيرز الذي تزوجها لمدة 55 ساعة بعد حفل زفاف في لاس فيجاس عام 2004، طارده الأمن واحتجزه بعد أن ظهر في منزلها، وتم استدعاء الشريف إلى مقر إقامتها حوالي الساعة 2 ظهرًا، واعتقل في البداية للاشتباه في وجود مذكرة جنائية معلقة ضده خارج مقاطعة نابا منذ عام 2016، بتهمة السرقة الكبرى وشراء أو استلام ممتلكات مسروقة، وقال إنه تم القبض عليه بعد ذلك للاشتباه في ارتكابه جنحة بالضرب والتخريب والتعدي على ممتلكات الغير في مقاطعة فينتورا.

بعد اقتحام طليق بريتني سبيرز لزفافها.. محاميها يعلق

كما أوضح أنه تم إصدار أمر قضائي طارئ في وقت متأخر من يوم الخميس يطالبه بالابتعاد عن «سبيرز»، تم تحديد الكفالة بمبلغ 20 ألف دولار بسبب مذكرة التوقيف المعلقة، وما زالت التحقيقات جارية لبحث إذا كان سيتم توجيه تهم إضافية ضد الإسكندر فيما يتعلق بإدعاء التعدي على ممتلكات الغير.

ومن جانبه، أكد ماثيو روزنجارت أن المغنية الأمريكية في آمان، متحدثا عن غضبه من التطفل على حفل الزفاف وشكر ضباط إنفاذ القانون على عملهم السريع: «أنا شخصياً أعمل مع العمدة لضمان محاكمة السيد ألكساندر بقوة إلى أقصى حد يسمح به القانون»، وفقا لما نشره موقع «TMZ».