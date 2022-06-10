‎نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية.. الإعلان الأسبوع المقبل

عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية أصبح جميع الطلاب وأولياء أمورهم ينتظرون ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، لاختيار مجال دراسة التعليم الثانوي، سواء ثانوي عام الذي يحتل عادة أعلى سلم تنسيق الشهادة الإعدادية أو الثانوي الفني بتخصصاته المختلفة الثانوي الفني الفندقي أو الثانوي الفني التجاري أو الثانوي الفني الزراعي أو الثانوي الفني الصناعي، الذي يلي الثانوي العام بالتنسيق أو اللجوء إلى بدائل الثانوية العامة، والتي يحدد شروط الالتحاق والمجموع لكلا منها على حدة، وذلك عقب ظهور تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، الذي يحدد وفقا للتوزيع التكراري لأعداد الطلاب الناجحين ونسبة النجاح.

‎نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

وقد صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عقب انتهاء التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية في بداية الأسبوع المقبل، كما أضاف أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح كاملة وإعداد الكشوف النهائية للطلاب بمختلف الإدارات التعليمية.

‎نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية إلكترونيا

وسيتم هذا العام إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية إلكترونيا من خلال موقع محافظة المنوفية وموقع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وذلك فور اعتماد النتيجة رسميا من خلال رقم الجلوس والاسم والإدارة التعليمية، كما يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية أيضا من رابط وزارة التربية والتعليم الإلكتروني عبر النقر هنا واختيار المحافظة والإدارة التعليمية وكتابة رقم الجلوس.