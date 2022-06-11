«المنشآت الفندقية»: تيسيرات جديدة للتأشيرات السياحية لمصر

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإقرار عدد من التيسيرات الخاصة بمنح التأشيرات السياحية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وفي ضوء التيسيرات المقررة مؤخرًا في تأشيرات الدخول لبعض الجنسيات، فقد وردت للغرفة أنه جرى إضافة دول «جنوب أفريقيا -كازاخستان) على موقع التأشيرة الإلكترونية، وبذلك يصبح عدد الدول المدرجة على الموقع الإلكتروني 78 دولة.

يسمح لسياح دول أرمينيا وجورجيا بالقدوم لمصر دون شركة سياحة

وأضاف خلال المنشور الدوري رقم 97 لسنة 2022 الذي تم تعميمه على كافة المنشآت الفندقية أنه تم تعديل وضع دول (أرمينيا - جورجيا - أذربيجان) من الدول التى تحتاج لوكيل سياحى كشرط لدخول مصر إلى دول لا تحتاج لهذا الشرط.

سلوفاكيا تبدأ تسيير رحلات لمرسى علم

وفي سياق متصل قال رامى فايز، عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسي علم إن مدينة مرسى علم استقبلت الأسبوع الماضي أول رحلة طيران من دولة سولوفاكيا منذ بداية العام الجاري، كما استقبلت أيضا نحو 17 رحلة من إيطاليا، لافتًا إلى أن تلك الرحلات ساهمت في وصول نسب الإشغال بفنادق مرسى علم إلى نحو 60%.

وتابع في تصريح لـ«الوطن»، قائلًا، إن مرسى علم استقبلت الأسبوع الماضي نحو 105 رحلات جوية من مختلف دول العالم خاصة من ألمانيا وبولندا وبلجيكا والتشيك وهولندا وإيطاليا، موضحًا أنه من المتوقع أن تشهد الشهور المقبلة زيادة في الحركة السياحية الوافدة للمدينة.

وأشار إلى أن عودة الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر لمعدلاتها شبه الطبيعية سيعجل من استعادة القطاع السياحي المصري لعافيته، والتي تأثرت بشدة جراء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.