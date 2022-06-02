المنشآت الفندقية: 98 فندقا بشرم الشيخ حصلت على شهادات بيئية معتمدة

قال بيتر ناثان، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نحو 98 فندقا بمدينة شرم الشيخ حصلوا حتى الآن على إحدى الشهادات البيئية المعتمدة، التي تؤكد تطبيقهم جميع الاشتراطات والمعايير البيئية التي تؤهلهم لتقديم سياحة بيئية وسياحة خضراء، لافتا إلى أنه بحلول شهر أكتوبر المقبل ستكون جميع المنشآت الفندقية بشرم الشيخ، وعددها نحو 163 فندقا حصلت على شهادات بيئية معتمدة من إحدى الجهات المحلية أو الدولية.

فنادق شرم الشيخ مستعدة لاستقبال ضيوف قمة المناخ

وأضاف لـ«الوطن» أن العمل يتم حاليا على قدم وساق لتأهيل فنادق شرم الشيخ، سواء من الناحية البيئية أو الناحية التنظيمية لاستقبال ضيوف قمة المناخ العالمية في دورتها الـ27، والتي ستقام في المدينة أوائل شهر نوفمبر المقبل، خاصة أن عدد حضور قمة المناخ سيتراوح بين 25 إلى 30 ألف ضيف من مختلف دول العالم، موضحا أن فنادق شرم الشيخ ستكون في أهبة الاستعداد قبل هذا التاريخ لاستقبال الضيوف.

محطات توليد الطاقة الشمسية

وأشار إلى أن هناك نحو 8 فنادق بمدينة شرم الشيخ حصلوا على موافقات لإنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة، إضافة إلى شروع محافظة جنوب سيناء في إنشاء محطتين كبيرتين لتوليد الطاقة الشمسية بالمحافظة بقدرة إنتاجية 5 ميجا وات ستستفيد منها جميع فنادق المحافظة، لافتا إلى أن جميع فنادق شرم الشيخ بدأت استخدام اللمبات الليد الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة.

وكان علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنه قبل حلول عام 2030 ستكون جميع الفنادق المصرية مطبقة لجميع اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة، وفقا لمفهوم السياحة المستدامة.