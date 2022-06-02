المنشآت الفندقية: نسعى لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الصيف

قال بيتر ناثان، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الغرفة تعمل حاليًا على تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، لافتا إلى أنّ هذا التعاون يشمل المشاركة في المعارض الدولية وتنظيم ورش عمل، إضافة إلى المشاركة في الحملات الترويجية والتنشيطية.

30 ألفا يحضرون قمة مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

وأضاف ناثان، لـ«الوطن»، أنّ غرفة المنشآت الفندقية تسعى لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر، خلال الفترة المقبلة، ولا سيما بعد توقف قدوم السياح الأوكران والروس لمصر بسبب الحرب الدائرة بين البلدين، لافتًا إلى أن هناك مؤشرات لارتفاع الحركة السياحية الوافدة، لمصر خلال الشهور المقبلة، لا سيما مع استضافة مصر لقمة المناخ العالمي نوفمبر من العام الجاري، والتى ستستضيفها مدينة شرم الشيخ والتي من المتوقع أن يحضرها نحو 30 ألف مشارك من مختلف دول العالم.

لا توجد مبادرات حاليا لتنشيط السياحة الداخلية

وأشار ناثان إلى أنه لا توجد أي مبادرات مدعمة حاليًا من قبل وزارة السياحة أو غرفة المنشآت الفندقية لتنشيط السياحة الداخلية إلى المدن الشاطئية المصرية خلال فصل الصيف، موضحًا أنّ الفنادق وشركات السياحة تقوم حاليا منفردة بتقديم عروض سعرية مخفضة لجذب المصريين لزيارة تلك المدن خلال الشهور المقبلة، مشددًا على أنّ كل العروض التي تقدمها الفنادق يجب ألا تكون أقل من الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بالفنادق والذي حددته وزارة السياحة والآثار.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار حددت قيمة الحد الأدنى للإقامة في فنادق الـ 5 نجوم بـ 40 دولارًا للفرد في الغرفة المزدوجة في اليوم أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وللإقامة بفنادق فئة 4 نجوم بـ28 دولارًا في اليوم، وذلك حتى شهر نوفمبر المقبل الذي سترتفع خلاله قيمة الحد الأدنى للإقامة بالفنادق.