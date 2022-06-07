مستثمرو السياحة: نتوقع تدفقات كبيرة للسياح المصريين لشرم الشيخ في الصيف

قال الدكتورعاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إنّ تدفقات المواطنين المصريين على زيارة المدن السياحية الشاطئية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وخصوصًا شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، ستبدأ بعد نهاية العام الدراسى، موضحًا أن غالبية الأسر المصرية تنتظر حتى انتهاء أبنائها من الامتحانات حتى تبدأ في السفر لقضاء الإجازات.

وأضاف عبداللطيف، لـ«الوطن»، أنّ كل المؤشرات الحالية والمستقبلية، تؤكد أنّ أعداد المصريين الوافدين لشرم الشيخ والغردقة ستكون كبيرة خلال فصل الصيف الحالي.

امتحانات الثانوية العامة

وأوضح أن امتحانات الثانوية العامة التي تبدأ الشهر الجاري، وتستمر إلى ما بعد إجازات عيد الأضحى قد تتسبب في تراجع نسب التدفقات إلى المدن الشاطئية لما بعد نهاية الامتحانات ، مشيرًا إلى أنّ أعداد كبيرة من فنادق الغردقة وشرم الشيخ خاصة فنادق الـ3 و4 نجوم قدمت عروضا مخفضة لجذب المواطنين المصريين لزيارتها خلال شهور الصيف لعام 2022.

وأشار إلى أنّ كل العروض التزمت بالحد الأدنى لأسعار الإقامة في الغرف الفندقية، والذي حددته وزارة السياحة والآثار، بـ40 دولارًا للفرد في الغرفة المزدوجة بفندق 5 نجوم، و28 دولارا في اليوم للفرد بالغرفة المزدوجة بفندق 3 نجوم.

السياحة الإيطالية

وأشار إلى أنّه بالتزامن مع قدوم السياح المصريين لشرم الشيخ خلال الصيف فإنه ستحدث طفرة في أعداد السياح الإيطاليين الذين سيفدون إلى المدينة بداية من شهر يوليو المقبل، موضحا أنّ نسب الإشغالات بفنادق شرم الشيخ خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر لن تقل عن 70%، وأنّ شركات السياحة الإيطالية أبرمت تعاقدات مع فنادق بالمدينة لحجز أماكن لسائحيها خلال الموسم السياحي الصيفي.

يشار إلى أنّ شرم الشيخ كانت أكثر المدن المصرية تأثرًا بتوقف قدوم السياح الأوكران لمصر، خاصة أنّ أوكرانيا كانت السوق الرئيسية المصدر للسياح للمدن السياحية بجنوب سيناء منذ عام 2020.