أسرة ضحية الإهمال الطبي بالقناطر تروي تفاصيل صادمة: ملحقتش تشوف رضيعها

«ملحقتش تشوف رضيعها وقلبها وقف 3 مرات».. هكذا وصفت أسرة «حبيبة» ضحية الإهمال الطبي أثناء الولادة في القناطر الخيرية في عيادة إحدى الطبيبات، حيث أصيبت عقب الولادة بتسمم في الدم وفشل كلوي ودخلت المستشفى، وجرى حجزها في آخر أسبوع بالعناية المركزة لتلقى ربها أمس، ويتم تشييع جثمانها لمثواها الأخير وسط حزن أسرتها وزوجها الذين تلقوا العزاء فيها مطالبين بمحاسبة الطبيبة التي يزعمون تسببها في وفاتها وحرمان رضيعها منها، والذي لم يكمل من العمر 30 يوما، واصفين الراحلة بـ«عروس الجنة».

«الوطن» أجرت بثا مباشرا مع أسرة حبيبة محمود المعروفة إعلاميا بـ«عروس الجنة» وضحية الإهمال الطبي بالقناطر الخيرية، أكدوا فيه أنهم حرروا ضد الطبيبة محضر حمل رقم 4248 إداري مركز القناطر الخيرية في الوقت الذي فوجئوا فيه بتحرير الطبيبة محضر بالتشهير ضد المتوفاة وزوجها.

حماة حبيبة: التقارير أثبتت تعرضها لتسمم

والدة سمير حسن، حماة حبيبة محمود عروس القناطر، أكدت ان زوجة ابنها الراحلة متزوجة منه منذ عام واحد ورزقهما الله بـ«رضوان» في 10 مايو الماضي، ليفاجأ الجميع بعد عملية الولادة التي أجريت في عيادة طبيبة شهيرة بالقناطر بتدهور صحة حبيبة ومحاولة الطبيبة التنصل من المسؤولية، ونقلت الراحلة لعدة مستشفيات انتهت في العناية المركزة في مستشفى الدمرداش التي أصدرت تقريرا طبيا معتمدا، جاء فيه أنها أصيبت بصدمة تسممية حادة بسبب عملية ولادة قيصرية في عيادة خاصة تسببت في مضاعفات وصلت للفشل الكلوي ووجود صديد في الجسم ومياه على الرئة، وهي الأعراض التي تسببت في وفاتها أمس، وجرى تشييع جثمانها وتلقي العزاء فيها وسط حالة من الحزن.

زوج حبيبة: نريد محاسبة الطبيبة

وطالب سمير حسن زوج «حبيبة» بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطبيبة المشكو في حقها، مؤكدا أنه يعيش حالة من الحزن الشديد على زوجته التي تزوجها منذ عام، وتحول حلمهما بأسرة سعيدة لكابوس بسبب الخطأ الطبي الذي تسبب في وفاة حبيبة نتيجة التسمم والنزيف الحاد خلال الولادة وعدم الاستجابة للعلاج بعد أن أصيبت بتسمم حاد، مشيرا إلى أن الأطباء أبلغوه بتوقف قلب حبيبة 3 مرات قبل إعلان وفاتها وتدهور حالتها وعدم فعالية المضادات الحيوية مع الحالة لأن التسمم تمكن من الدم، مطالبا نقابة الأطباء بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المقصرين.