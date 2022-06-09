وفاة حبيبة ضحية الإهمال الطبي بالقناطر.. وأسرتها: تركت طفل عمره شهرا

توفيت اليوم، الشابة حبيبة محمود ضحية الإهمال الطبي بالقناطر الخيرية، بعد 25 يوما من المعاناة مع تأثيرات الإهمال الذي لحق بها، نتيجة تعرضها لنزيف داخلي، أدى لفشل كلوي، وتسمم في الدم داخل عيادة إحدى الطبيبات بالقناطر الخيرية، إذ ودعت أسرة حبيبة جثمانها لمثواها الأخير اليوم، بعد أن تركت طفل عمره شهر واحد، حرم من والدته بسبب خطأ وإهمال طبي في الولادة.

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زوج حبيبة يطالب بمحاسبة الطبيبة المتسببة في الوفاة

قال سمير حسن زوج حبيبة، أن زوجته توفيت اليوم، وجرى دفنها، متهما الطبيبة صاحبة العيادة التي أجرت الولادة لحبيبة منذ شهر، بالتسبب في وفاتها، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي وفق الأطباء المعالجون للحالة، وتوصيف سبب الوفاة أنها تعرضت لتسمم في الدم وفشل كلوي، بسبب عدم تعقيم آلات الجراحة بالمركز الطبي لدى الطبيبة، التي أجرت الولادة

أضاف «سمير»، أن والدته طلبت منه توليد زوجته لدي طبيب آخر، لكنه كان يتابع الحمل مع هذه الطبية، فاضطر لتوليد زوجته عندها، وحدثت المضاعفات بعد الولادة.

حماة حبيبة: تعرضت لنزيف حاد

قالت أم سمير حماة حبيبية ضحية الإهمال، إن الطبيبة أخفت عنهم حالة زوجة ابنها بعد الولادة، وأنها تعرضت لنزيف حاد أثناء الولادة، التي أجريت في المركز الطبي الخاص بالطبيبة في مدينة القناطر، مشيرة إلى أن حبيبة 19 عاما، متزوجة منذ عام واحد من ابنها، وأنها تركت طفل عمره شهر حرم من أمه، بسبب رعونة الطبيبة، وعدم اتخاذها الإجراءات الصحية اللازمة، من أجل إنقاذ حياتها، ما تسبب في وفاتها ووصفت حبيبة بـ«عروس الجنة»