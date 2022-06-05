عمليات قصف لـ«النصرة» شمال سوريا.. و«تعز» اختبارا حقيقيا أمام الهدنة اليمنية

شهدت عدد من الدول العربية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث بينها تسجيل 9 حالات قصف من جانب عناصر «جبهة النصرة» الإرهابية، في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا، فيما أصيب 7 مدنيين جراء انفجار عبوة في «محافظة ديالى» في العراق.

مركز روسي: تسجيل 4 عمليات قصف في «محافظة حلب»

وأعلن «المركز الروسي للمصالحة» في سوريا، تسجيل 9 حالات قصف من قبل عناصر «جبهة النصرة» الإرهابية، في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غربي البلاد، وأشار المركز الروسي، إلى تسجيل 4 عمليات قصف في «محافظة حلب» الواقعة شمال سوريا، و5 عمليات في «محافظة إدلب»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي العراق، أصيب 7 مدنيين جراء انفجار عبوة في منطقة العبارة بمحافظة «ديالى»، الواقعة في شرق العاصمة «بغداد»، وقال مصدر أمني، أمس السبت في حديث لقناة «السومرية نيوز» الإخبارية العراقية، إنه تم استهداف المسعفين والقوات الأمنية بأسلحة قنص أثناء إخلاء الجرحى.

وفي السعودية، شهدت «منطقة عسير» الواقعة جنوب غربي المملكة العربية السعودية، أمس السبت، جنازة مهيبة لـ الجندي أول «عبد الله بن أحمد علي سروي آل سعد» قضى في حرب اليمن منذ نحو عام و3 أشهر، فيما تلقت عائلة الجندي الراحل التعازي من كبار قادة البلاد، بمن فيهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، عبر محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي.

بن مبارك: لم نشهد أي التزام من قبل الحوثيين منذ بداية الهدنة

وفي اليمن، قال وزير خارجية البلاد، أحمد عوض بن مبارك، إن فتح الطرقات في «تعز» اختبارا حقيقيا أمام الهدنة في المرحلة القادمة، مضيفا لـ«العربية»، إن بلاده لم تشهد أي التزام من قبل الحوثيين منذ بداية الهدنة.

وزير الخاررجية اليمني: 60 مليارا دخلت ميناء الحديدة منذ انطلاق الهدنة

وأوضح بن مبارك أن بلاده ستؤكد على فتح طرقات «تعز» دون تأخير في «مفاوضات عمان» اليوم الأحد، وأضاف الوزير اليمني، أنه ليس هناك أي ضغوطات دولية على الحكومة اليمنية الشرعية من أجل تمديد الهدنة.

وكشف وزير الخاررجية اليمني، أن 60 مليارا دخلت ميناء الحديدة منذ انطلاق الهدنة، فيما نهب الحوثيون، المليارات ولم تسلم منها شيئاً كمرتبات للموظفين.

من جانبه، دعا «البرلمان العربي» سفارات الولايات المتحدة في الدول العربية إلى احترام خصوصية وثقافة المجتمعات العربية وعدم المساس بقيمها الدينية وثوابتها، مضيفا في بيان على خلفية قيام بعض سفارات «واشنطن» برفع أعلام «مجتمع الميم»، إن هذا السلوك المرفوض يتناقض مع القواعد والأعراف المعمول بها في العلاقات الدبلوماسية بين الدول، القائمة على احترام القيم الدينية والمجتمعية للدول وعدم الإساءة إليها أو التعدي عليها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأكد «البرلمان»، أن احترام ثقافة وخصوصية القيم المجتمعية في الدول العربية لا يتعارض مع مبدأ حرية الرأي، فيما وجه نائب مغربي يدعى «عبدالنور الحسناوي» سؤالا كتابيا إلى وزير خارجية البلاد ناصر بوريطة بخصوص فرض إسبانيا تأشيرة دخول مدينة «سبتة»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.