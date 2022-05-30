مجلس الأمن يعقد جلسة تشاورية مغلقة غدا حول الوضع السياسي في سوريا

يعقد مجلس الأمن، مساء غد الثلاثاء، بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، جلسة تشاورية مغلقة حول الوضع السياسي في سوريا، يتحدث فيها عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، المبعوث الأممي الخاص لسوريا جيير بيدرسون لإحاطة المجلس بمسار ومجريات الدورة الثامنة للجنة الدستورية في سوريا المنعقدة في جنيف وجهوده لتقريب وجهات النظر بين أطراف اللجنة المشاركين في أعمالها.

إدخال تعديلات على الدستور السوري

وكانت اللجنة الدستورية في سوريا، بدأت أعمالها في الثامن والعشرين من مايو الجاري وتستمر حتى الثالث من يونيو المقبل، وبحسب مصادر الأمم المتحدة، كان الاتفاق على إدخال تعديلات على الدستور السوري مثار خلافات بين أطراف العملية السياسية في سوريا خلال جلسة الانعقاد السابعة للجنة التي استضافتها جنيف في الفترة من 21 وحتى 25 مارس الماضي وهو ما أدى إلى إخفاق اللجنة في إحراز أي تقدم على هذا الصعيد.

اللجنة الدستورية في سوريا بدأت أعمالها 28 مايو الجاري

كما تؤكد مصادر الأمم المتحدة أنه برغم وجود اتفاق بين أعضاء مجلس الأمن على أهمية دعم جهود اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، إلا أن عددا من دول المجلس الأعضاء أبدت قدرا من الإحباط نتيجة ما اعتبرته تباطؤا على مسار الإنجاز الذي حققته اللجنة على مدار دورات انعقادها السبعة الماضية وفي مقدمتها فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - من الدول دائمة العضوية - وألبانيا وإيرلندا - من الدول غير دائمة العضوية - فيما حذرت روسيا من فرض أية توقيتات تعسفية مصطنعة على عمل اللجنة لإنهاء عملها، وشددت موسكو على ضرورة ترك مسار التفاوض بشأن التعديلات المأمولة على الدستور السوري وضرورة أن يأخذ ذلك وقته.

موسكو تشدد على ضرورة ترك مسار التفاوض بشأن التعديلات على الدستور

وكان المبعوث الأممي لسوريا جيير بيدرسون، أجرى محادثات في دمشق في الثاني والعشرين من مايو الجاري مع وزير الخارجية السوري فيصل مقداد تناولت الأوضاع الإنسانية في سوريا وعمل لجنة التعديلات الدستورية وتفاصيل أكبر حول إعلان العفو العام الصادر عن الرئيس السوري بشار الأسد في 30 أبريل الماضي.