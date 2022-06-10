وزارة الري توضح أهمية مشروعات الصرف الزراعي في تنمية الاقتصاد القومي

قالت وزارة الموارد المائية والري إن الوزارة وضعت سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر وذلك خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى أنها اهتمت بمشروعات الصرف الزراعي وتحسين نوعية المياه لدورها في تنمية الاقتصاد القومي من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية فى مجال الصرف الزراعى العام والمغطى، موضحة أن أبرز إسهاماتها فى تلك المشروعات تمثل فيما يلي:

مشروعات الصرف

تُسهم مشروعات الصرف الزراعي في تنمية الاقتصاد القومي من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية في مجال الصرف الزراعي العام والمغطى، الأمر الذى يؤدى للحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكي وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية ، وبالتالى زيادة الإنتاج الزراعى بنسبة حوالى 25% للعديد من المحاصيل الرئيسية وتحقيق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وتقوم هيئة الصرف بوضع الخطط ودراسات مشروعات الصرف المغطى والمكشوف وتصميمها والإشراف على تنفيذها، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التي انتهى عمرها الافتراضي، وصيانتها باستخدام المعدات الحديثة، مع وضع المعايير اللازمة لتحديد أولويات المناطق التى تحتاج للإحلال والتجديد، وتصنيع المواسير ومكونات شبكة الصرف، بالإضافة لتشغيل وصيانة شبكات الصرف العام، وإنشاء وتوسيع وتعميق وتعديل المصارف المكشوفة وكذلك الأعمال الصناعية اللازم إنشائها على هذه المصارف، وصيانة المصارف العمومية ومقاومة الحشائش لضمان كفاءة التشغيل بها والحفاظ على قطاعاتها الهيدروليكية طبقاً للقطاعات التصميمية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي أطوال المصارف التابعة للهيئة تصل إلى 21 ألف كيلومتر لعدد 4444 مصرفا بالاضافة لعدد (157) محطة رفع، كما يتم استخدام أنظمة الرصد عن بعد (التلميترى) لقياس مناسيب المياه لعدد 51 موقعا على المصارف، وقياس نوعية المياه لعدد 2 موقع (مصرف الرهاوى – محطة تروجه)، ويتبع الهيئة 4 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى (أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE، كما قامت الهيئة بإنشاء مركزين للتدريب بكل من طنطا والإسكندرية لغرض توفير التدريب اللازم لرفع كفاءة العاملين بها، ويتم من خلال هذين المركزين توفير دورات عملية مُتخصصة فى مجال تقنيات الصرف، وإرشاد الصرف وغيرها.

وأوضحت وزارة الموارد المالية والري أنه تم الانتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام قدره 7.20 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى، وتوسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة بمناطق الاستصلاح في زمام قدره 800 ألف فدان، وإعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة في المناطق القديمة والجديدة في زمام وقدره 392 ألف فدان ليصبح إجمالي زمام الصرف العام الذي تم الانتهاء منه 8.40 مليون فدان تقريباً، من أصل 8.50 مليون فدان تتضمنها إستراتيجية هيئة الصرف في مجال إنشاء وتعميق وتوسيع المصارف المكشوفة العامة بالوجهين القبلي والبحري ومناطق الاستصلاح.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6 ملايين فدان بالوجهين البحرى والقبلى منها (4.30 مليون فدان بالوجه البحري و1.70 مليون فدان بالوجه القبلي)، من أصل 6.40 مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي منها (4.60 مليون فدان بالوجه البحري و1.80 مليون فدان بالوجه القبلي) تتضمنها استراتيجية هيئة الصرف في مجال مشروعات الصرف المغطى.

كما بدأت وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ أعمال تطوير لمنظومة الري والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى المستمرة منذ 30 عاماً، من خلال تنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.

مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر

وأوضحت وزارة الموارد المائية والرى أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان من خلال وزارات الموارد المائية والرى والإسكان والتنمية المحلية بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي، ويهدف المشروع لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث في مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى 2.40 مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

ويشتمل المشروع فيما يخص أعمال وزارة الموارد المائية والري على تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف (سحارات ، بدالات، كبارى ، .....) ، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى والري الحديث في الأراضي المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.