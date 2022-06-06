البنك الدولي: 3.6 مليار شخص في العالم يفتقرون لخدمات الصرف الصحي

كشف البنك الدولي عن وجود نحو 3.6 مليار شخص يفتقرون لخدمات الصرف الصحي التي تُدار بطريقة مأمونة، ويمارس نحو 8٪ من سكان العالم التغوط في العراء. ‫

وقال البنك في تقريره، أنه رغم ما تحقق من مكاسب باهرة خلال العقود الماضية، أصبح بإمكان أكثر من 2.1 مليار شخص الوصول إلى مراحيض مُحسنة بين عامي 1990 و2000 فإن الصرف الصحي هو أحد من أكثر الأهداف الإنمائية للألفية بعدا عن التحقيق على مستوى العالم.

1.7 مليار شخص محرومين من خدمات الصرف الصحي الأساسية

وتابع البنك الدولي في تقريره، أن اليوم، مازال هناك 1.7 مليار شخص محرومين من خدمات الصرف الصحي الأساسية، ومن بين هؤلاء، يتشارك 580 مليون شخص مرافق صرف صحي محسنة مع آخرين، ولذلك تعتبر هذه الخدمات محدودة، واستخدم 616 مليون شخص مرافق غير محسنة.

وتكشف البيانات عن تفاوتات واضحة، حيث يعيش ثلثا الأشخاص الذين لا يزالون يفتقرون حتى إلى الخدمات الأساسية في المناطق الريفية، وكان نحو نصفهم يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء، وفشل العالم في تحقيق هذا المقصد من الأهداف الإنمائية للألفية والمتعلق بالصرف الصحي لنحو 700 مليون شخص.

%57 من سكان المدن يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى المراحيض

وفي ظل التحديات التي تواجه توفير المرافق الصحية الملائمة للملايين من الأسر الريفية، يستمر العالم في الزحف نحو المدن، وسوف تتحمل المدن والبلدات الصغيرة بشكل متزايد عبء سوء المرافق الصحية، حيث يقدر أن 57٪ من سكان المدن يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى المراحيض التي توفر خدمات كاملة لمرافق الصرف الصحي، وأن 16٪ من سكان المدن يفتقرون إلى الوصول إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية، وما يقرب من 100 مليون من سكان المدن يتغوطون في العراء.