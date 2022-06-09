وزير الري: إطلاق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن برنامج مؤتمر المناخ cop 27 سوف يتضمن مسارا رسميا يتم التركيز فيه على الموضوعات الفنية، ومسار غير رسمي يتضمن عدد من الموضوعات الهامة والمتعلقة بالمناخ مثل المياه والتمويل والتكيف والمدن المستدامة وغيرها، مع الحرص على مشاركة الجميع بالأفكار والحلول التطبيقية خلال المؤتمر.

وزير الري: COP27 يعتبر فرصة ذهبية لعرض قضايا المياه وعلاقتها بتغير المناخ

أوضح في جلسة «تعزيز الروابط بين الموارد المائية وتغير المناخ» بمؤتمر دوشانبي للمياه أن مؤتمر المناخ القادم COP27 يعتبر فرصة ذهبية لعرض قضايا المياه وعلاقتها بتغير المناخ، حيث أنه وضمن مساعي مصر لدمج ملف المياه والعمل المناخي.. فمن المقرر أن يتم عقد أسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان «المياه في قلب العمل المناخي» في أكتوبر 2022 كحدث تحضيري لاستعراض أهم التوصيات التي ستناقش بيوم المياه ببرنامج رئاسة مؤتمر المناخ، حيث تقرر تخصيص يوم كامل عن المياه، كما أنه من المقرر إطلاق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية، فضلاً عن قيام مصر بقيادة تنظيم «جناح المياه» والذي سينعقد على مدار أيام المؤتمر بالتعاون مع أكثر من 30 منظمة دولية.

وزير الري: مصر تعمل على توفير الدعم اللازم لتطوير وتطبيق أنظمة الإنذار المبكر

كما تعمل مصر على توفير الدعم اللازم لتطوير وتطبيق أنظمة الإنذار المبكر في مجال المياه والمناخ على المستوى الإقليمي كأحد مخرجات اجتماعات لجنة «قادة ائتلاف المياه والمناخ»، وذلك بهدف زيادة جاهزية جميع الدول بالمنطقة للتعامل مع الظواهر المتطرفة كالسيول والجفاف، وبما يوفر الحماية للمواطنين من مخاطر التغيرات المناخية.

كما أشار الدكتور عبدالعاطي للإمكانيات التي تمتلكها وزارة الموارد المائية والري في مجال استخدام تقنية الرصد والمتابعة والإنذار المبكر بالأمطار والفيضانات، وذلك من خلال مركز التنبؤ بالفيضان والذي يعملى مشاركة خرائط الأمطار مع عدد من الدول العربية والإفريقية.