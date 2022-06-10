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أوقاف البحيرة عن فيديو التبرك بمياه البلاعة: المساجد ليس لها صرف صحي

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إحسان شعبان
09:24 م | الجمعة 10 يونيو 2022
بالوعة الصرف

بالوعة الصرف

شهدت مدينة إدكو بمحافظة البحيرة حالة من الجدل عقب تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الأشخاص يستخدمون مياه الصرف الصحي من بالوعة، وذلك بغرض التبارك بها والشفاء من الأمراض.

أبو حطب: ما تم تداوله يعمل على إثارة البلبلة

ومن جانبه ذكر الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف في البحيرة في تصريحات لـ«الوطن» أن ما تم تداوله يعمل على إثارة البلبلة، نافيا أنها بالوعة أحد المساجد كما تم ذكرها خلال الفيديو، مشيرا إلى أنه لا يوجد صرف صحي خاص بالمساجد.

مياه المساجد يتم تصريفها في شبكة الصرف الصحي العام

كما أوضح وكيل وزارة أوقاف البحيرة، أن مياه المساجد يتم تصريفها في شبكة الصرف الصحي العام بمدينة إدكو بعيدا عن بالوعات الصرف في الشوارع، مضيفا أن مياه الصرف الصحي تعمل على زيادة الأمراض وليس علاجها.

وتابع قائلا" «ما خلق الله من داء إلا وخلق له دواء»، حيث ذكر أنه ليس من العقل أن تشفي مياه الصرف الصحي الأمراض، مشيرا إلى أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الاشاعات من خلال بث تلك الفيديوهات.

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بقلم إحسان شعبان