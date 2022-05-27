حسام موافي: الأنثى أقوى من الرجل.. والدليل في القرآن الكريم

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب آلام الصدر القلبية، قائلا: «القلب يسبب 6 آلام للصدر، لكل منها مواصفات خاصة، بينها الذبحة الكاذبة التي تصيب السيدات أكثر من الرجال».

حرف الكاف في التشبيه يأتي قبل الأقوى

وأضاف حسام موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة،«فيه ناس فاكرة الستات ضعيفة، لكن القرآن قال (وليس الذكر كالأنثى)، وهو ما يعني أن الأنثى أقوى، كون حرف الكاف في التشبيه يأتي قبل الأقوى، عندما أقول سامح كالأسد فمن يكون الأقوى؟.. الأسد بالطبع».

وأفاد بأن إحدى التجارب أجريت في ألمانيا عبر إدخال شخص على 100 رجل و100 سيدة، مع إبداء محاولته قتلهم، وانتهت إلى قوة رد فعل السيدات، وتماسكهن مقارنة بالرجال.

وواصل: «السيدة قوية جدا، لكنها قد تصاب بمرض الذبحة الكاذبة، حال معايشتها لمريض قلب»، مشيرا إلى أن آلام الذبحة الكاذبة تكون أسفل الثدي الأيسر، بينما آلام الذبحة الصدرية تكون في أي موضع بالصدر، عدا أسفل الثدي الأيسر.

أعراض الذبحة الكاذبة

وتابع «أعراض الذبحة الكاذبة تكون في شكل وخز، وتستغرق ثواني أو ساعات، وهذه الأعراض عكس الذبحة الصدرية تماما»، محذرا من تناول بعض الأشخاص الدواء دون زيارة الطبيب.

واوضح أن آلام الصدر لا تقتصر على الذبحة الصدرية فقط، قائلا «ممكن يبقى موضوع هايف، لكن الأفضل زيارة طبيب حال الشعور بأي آلام في الصدر».

واستكمل: «أعراض الذبحة الصدرية قد تبدأ بألم في أعلى البطن، وهو يبرز أهمية الدقة في فحص الأطباء لآلام الصدر»، متابعا «فن الطب مرتبط بالتشخيص، والطبيب دائما يوجه 6 أسئلة للمريض تبدأ بـ موضع الألم، ونوع الألم، وأسباب ظهور الألم، وأسباب اختفائه».

وأردف «الإصابة بالحموضة من الأعراض التي قد تربك الطبيب، كونها قد تكون عرضا للذبحة، مش شرط تبقى معدة فقط».