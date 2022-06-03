حسام موافي عن محاولته للتمثيل: لجنة التحكيم طردتني لما قلدت يوسف وهبي

وجَّه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، نصيحة للأجيال الجديدة المتعلقة بالهاتف المحمول والتي تناست الكتب وتعتمد على الإنترنت في البحث عن المعلومات.

المعلومات في النت قد تكون مبتورة

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المعلومات الموجودة على الإنترنت قد تكون مبتورة وخارج سياقها، ومن يريد التعلم عليه بالكتب، مردفا أن الكتاب ليس فيه غيبة أو نميمة على عكس الإنترنت.

ونوه أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني بأن الأشخاص الذين يحبون توجيه الشتائم على السوشيال ميديا قد يكون ما يفعلونه الطريق إلى جهنم، داعيا الشباب إلى تقدير مسؤولية الكلمة.

وتساءل حسام موافي، عن عدد الشباب في الأجيال الحالية الذين يقرأون للأديب طه حسين أو عباس العقاد وغيرهما من كبار المثقفين؟ مضيفا أن أول كلمة نزلت من السماء هي اقرأ، والقراءة ذات أهمية قصوى، ومن لا يعتاد عليها لن يتمكن من فهم القرآن الكريم.

لجنة التحكيم طردتني عشان حاولت أمثل

وروى محاولته الالتحاق بفريق التمثيل في المدرسة، قائلا «المدرسة أعلنت تكوين فريق تمثيل، وحينما قررت الانضمام للفريق طلب مني تمثيل مشهد لأب غاضب من ابنه بسبب عدم مذاكرته»، مضيفا «كنت متأثرا بالفنان الراحل يوسف وهبي فقلت عبارة يا للهول بأداء تمثيلي، لكن المدرس قالي اطلع برا، وأخبرني بعدها أنه أبعد ما يكون عن التمثيل».

وروى موافي تفاصيل حديثه مع الفنان الراحل أحمد زكي حول فيلم السادات قائلا «كنت بعالج أحمد زكي رحمة الله عليه، وتحدثت معه في الأيام الأخيرة حول فيلم السادات، وعدم ظهور مشاهد لافتتاح قناة السويس،»، مردفا «أحمد زكي قالي برافو عليك، وقالي إنه لم يصور مشهد القناة في بورسعيد كون الشخصية هربت منه وقتها».

وأشار موافي إلى أن دور المدرسة التربوي تراجع مقارنة بالسنوات الماضية، معلقا «أرجو أن يعود الدور التربوي للمدارس، مش كفاية العالم وحده، الوزارة اسمها التربية والتعليم».