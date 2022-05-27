حسام موافي يكشف 6 أسباب لألم الصدر.. والأكل من أسباب الذبحة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني إن النصائح الطبية عبر التليفزيون ليست بغرض العلاج، وهي عبارة عن توعية للمشاهدين، لافتا إلى أن بعض أسباب ألم الصدر نفسية، موضحا أن المريض النفسي ليس كاذبا لكنه في الحقيقة يشعر بألم دون وجود سبب عضوي.

6 أسباب لألم الصدر

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن ألم الصدر قد يكون سببه نفسيا، خاصة لدى السيدات، موضحا أنه أحيانا يشعر أحدهم بآلام مختلفة دون أن يكون لها أسباب عضوية، وغالبا ما يكون السبب نفسيا.

وكشف عن 6 أسباب لألم الصدر هي الذبحة الكاذبة، والذبحة الحقيقية، والتهاب الغشاء المغلف للقلب، وجلطة الرئة، وتفتق الشريان الأورطي، وانسداد الشريان التاجي.

وأكد موافي، أهمية عامل الوقت في علاج الذبحة الصدرية، لأن الدقيقة الواحدة يكون لها أهمية في حالة انسداد الشريان التاجي، موضحا أنه يمكن إذابة الجلطة فور حدوثها وكأن شيئا لم يكن، لذا يجب الإفساح لسيارات الإسعاف عند مرورها بالطريق.

الأكل أحد أسباب الذبحة الصدرية

وأشار إلى أن ألم ضيق الشريان التاجي، نعمة من الله وجميع الآلام كذلك، لأن هناك جهازا يستقبل الألم ويحذر الجسم من مخاطر قد تودي بحياة الإنسان.

وأفاد بأن ضيق الشريان التاجي، يسبب الألم في الصدر، لكن يوجد بعض مرضى الذبحة الصدرية الذين لا يشعرون بالألم، وذلك نتيجة إصابتهم أيضا بمرض السكر، وفي هذه الحالة يجب إجراء فحوصات طبية مكثفة لاكتشاف الإصابة بالذبحة وإنقاذ المريض.

وتابع أن أكثر من 90% من مرضى ضيق الشريان التاجي يشعرون بألم في منتصف الصدر بينما الـ 10% الباقين يشعرون بالألم في أماكن مختلفة، ما عدا تحت الثدي الأيسر.

وكشف أن بذل المجهود هو الذي يظهر ألم الذبحة الصدرية، وأيضا الجو البارد وتناول المشروبات الباردة، بينما الانفعال لا يسبب الذبحة الصدرية لأن الدورة الدموية تكون نشطة في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن بعض الكتب قالت إن الأكل يسبب ألم الذبحة الصدرية، ويأتي على شكل حموضة لكنه احتمال نادر الحدوث.