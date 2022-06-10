المبادرة الرئاسية لصحة المرأة: توفير أدوية مستوردة مجانا لمرضى سرطان الثدي

قال الدكتور أحمد حسن عبد العزيز، عضو اللجنة العليا للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن هناك 25 مليون سيدة تلقت الخدمة الطبية من المبادرة، لافتا إلى أن المستفيدات من الخدمة الطبية ينقسمن إلى فئة السيدات من 18 سنة حتى 35 وفئة أخرى من 35 سنة وأكبر من ذلك، والفئة الأولى يقدم لها توعية دون الكشف المبكر لأن نسب الإصابة بأورام الثدي في هذه الأعمار تكون نادرة جدا.

فحص طبي وتوعية للمرأة

وأوضح عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج نون القمة، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن السيدات من سن 35 سنة إلى أكبر من ذلك يقدم لها الكشف والفحص الطبي الشامل ويبدأ بفحص سرطان الثدي ثم الكشف الطبي الكامل للوزن والسكر والضغط، وتوجيها للنظام الغذائي والصحي المناسب لحالتها من خلال الأطباء المتواجدين في أماكن الكشف المتخصصة، مشيرا إلى أن التوعية المقدمة ناتجة عن الدراسات التى جرت في مصر توضح أن نتائجنا ليست الأفضل عالميا والسبب في ذلك التأخير في التشخيص فالسيدة لا تذهب للفحص إلا في الحالات المتأخرة.

علاج مجاني على مستوى الجمهورية

وأشار عبد العزيز، إلى أن القطاع العام أو المجاني في علاج مرضى الأورام في مصر كان منقسما لعدة قطاعات منها التأمين الصحي ومرضى الجمعية ومرضى مستشفيات وزارة الصحة، ما نتج عنه اختلاف في الخدمات المقدمة وعدم مساواة بين المواطنين وبناء عليه توحدت خطوط علاج أورام الثدي على مستوى الجمهورية مع إدخال أدوية جديدة من نوع لم تكن موجودة في القطاع المجاني من قبل.

وأكد عضو اللجنة العليا للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، أن المرضى يحصلون على أدوية مستوردة باهظة الثمن بشكل مجاني، موضحا أن قطاع طب المرأة شهد 3 محاور رئيسية في التغير منها توفير أدوية مستوردة مجانية وتوفير الخدمات في جميع القطاعات المجانية، واتخاذ القرار بالعلاج بعد العرض على لجنة طبية كاملة للتأكد من مناسبة العلاج للمريضة.