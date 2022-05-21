جامعة السويس تنظم قافلة لمحو الأمية ودعم صحة المرأة

نظمت جامعة السويس تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة قافلة لمحو الأمية بحى الجناين بالقطاع الريفى لمحافظة السويس، ضمن القوافل التى نظمتها الجامعة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية وفرع الهيئة العامة لمحو الأمية بالسويس والتشخيص المبكر للأمراض.

إجراء 90 حالة قياس مستوى وتوجيه 37 للفصول التنشيطية

وأعلنت الجامعة من خلال بيان لها أن السيدة رفاعي مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالسويس، قد حضرت تمركز القافلة بمسجد أبو بكر بمنطقة الكيلو 46 بحي الجناين بالسويس، كما شارك طلاب كلية الآداب، تحت إشراف الدكتورة ايمان عبد الراضي المنسق العام لمشروع محو الأمية بالجامعة، الدكتور جلال محمد نجيب مهنا منسق المشروع بكلية الاداب, وقد أسفرت القافلة عن إجراء قياس للمستوى لـ 90 مواطن، إضافة إلى توجيه 37 من الدارسين للفصول التنشيطية .

فرق لمبادرة دعم الصحة المصرية والإكتشاف المبكر لسرطان الثدى

وفى إطار إستمراراً للتعاون المستمر بين مديرية الصحة والهيئة العامة لتعليم الكبار، تم تنظيم قافلة طبية مشتركة جرى خلالها الدفع بفرق مبادرات رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية والإكتشاف المبكر لسرطان الثدى، الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي، إضافة إلي فتح ملفات التأمين الصحي الشامل، فيما قامت هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بعمل امتحانات فورية للراغبين في الحصول علي شهادات محو أمية.

وقامت الإدارة الصحية بحي الجناين بالدفع بالرائدات الريفيات وتقديم ندوات صحية للمواطنين وطرق الوقايه من الأمراض المختلفة والتوجيه بسرعة التوجه للفحص الطبي حال الشعور بأى تغيير غير عادى لديهن.