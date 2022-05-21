3540 وحدة ومركز طبي تشارك في مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

أعلنت وزارة الصحة والسكان مشاركة 3 آلاف و540 وحدة ومركز طبي في مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة والكشف عن الجنين، مبينة أنَّ المبادرة تقدم خدماتها مجانًا بهذه المراكز والحدات الصحية في جميع محافظات الجمهورية.

واستعرضت وزارة الصحة، في تقرير رسمي صدر منذ قليل الخدمات التي تقدمها مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة والجنين تحت شعار 100 مليون صحة، إذ تقدم التوعية الصحية للسيدات الحوامل، وقياس الطول والوزن، وقياس ضغط الدم، لافتة إلى المبادرة تقدم خدمة تحليل نسبة السكر وتحليل للكشف عن الإصابة ببكتريا الزهري.

خدمات مبادرة دعم صحة المرأة والجنين

وأضافت وزارة الصحة أنَّ المبادرة تجري تحليل فيروس الالتهاب الكبدي «بي»، وتحليل فيروس نقص المناعة، لافتة إلى أهمية الكشف المبكر والمشاركة في المبادرة، إذ أنَّ الكشف المبكر يعمل على اكتشاف المرض مبكرًا إن وجد مما يساعد في زيادة معدلات الشفاء من المرض بنسبة تصل إلى 90%.

ودشنت وزارة الصحة خط ساخن لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والجنين وهو 15335، مبينة أنَّ الخط الساخن مزود بفريق متخصص لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات من قبل المواطنين والرد عليهم من خلال المصادر الرسمية لها.

مواعيد عمل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والجنين

وذكرت وزارة الصحة أنَّ مواعيد عمل مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والجنين من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 مساءً، مطالبة السيدات بالمشاركة للاطمئنان على صحتهم وصحة الجنين من خلال زيارة أقرب وحدة صحية، مؤكّدة أنَّ الكشف والعلاج مجانًا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان استمرار متابعتها للوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، مع رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية.