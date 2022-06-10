فاطمة ناعوت باكية في ندوة إلهام شاهين: أنقذتني من السجن وإدتني فلوس

دخلت الكاتبة فاطمة ناعوت في نوبة بكاء شديدة، أثناء ندوة تكريم الفنانة إلهام شاهين في دار الأوبرا المصرية تحت عنوان «خلطة إلهام» والتي أقامها عدد كبير من رموز الفن أمثال جومانا مراد وعبير صبري وماجد المصري ومجدي أبو عميرة.

إلهام شاهين لـ فاطمة ناعوت: إنتي مناضلة وتنويرية عظيمة

وقالت ناعوت فى كلمتها: «في اتنين في القاعة لولاهم كنت قعدت في السجن 3 سنين هما هالة سرحان، وإلهام شاهين، هالة سرحان وكلت لي محامي وكانت تناشدني بكل شوية بالنصائح وأنا في الإمارات شريدة».

فاطمة ناعوت: أصبت باكتئاب حاد وإلهام شاهين فاجأتني بتنظيم عيد ميلادي

أضافت في ندوة تكريم إلهام شاهين: «أثناء تلك الفترة العصيبة كنت في إمارة أبو ظبي وأصبت باكتئاب حاد نظرا لأنني في بلد غريب ونجلي مريض بالتوحد في القاهرة، ففوجئت بإلهام زارتني في الفندق ولبستني وعملتلي عيد ميلاد في فندق كبير عشان تدعمني نفسيا، وادتني فلوس ودي حاجات متكتبش، عمري ما هنسى فضلها على المستوى الإنساني والمستوى الوطني، إلهام شاهين تنويرية بجانب إنها فنانة كبيرة».

وكشفت الفنانة إلهام شاهين، لأول مرة، عن تعرضها للغرق خلال تصوير أحداث فيلم السجينتان الذى قدمته عام 1988 مع الفنانة سماح أنور، مشيرة إلى أن مساعدي الإخراج بالفيلم جعلوهما ترتديان كلابشات حديدية وتناسوا نزعها مما تسبب الأمر في غرقهما بالنيل والمخرج كان يعتقد أنهما تجيدان تجسيد الدور.